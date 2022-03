जयपुर. राजधानी के शिप्रापथ थाना इलाके में एक हॉस्टल में घुसकर 31 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का सनसनीखेज मामला (Attempt to rape in Hostel at Jaipur) सामने आया है. इस मामले में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है. प्रारंभिक पूछताछ में किसी ने भी अज्ञात शख्स के हॉस्टल में दाखिल होते और बाहर निकलते न देखने की बात कही है. फिलहाल पुलिस हर एंगल को ध्यान में रखकर तहकीकात कर रही है.

प्रकरण की जांच कर रहे एसआई रामेश्वर ने बताया कि पीड़िता एसएफएस स्थित एक पीजी हॉस्टल में रहती है. 18 मार्च की रात को हॉस्टल के नीचे के दोनों फ्लोर बंद थे और पीड़िता तीसरे फ्लोर पर अपने कमरे में सो रही थी. तभी रात तकरीबन 2 बजे एक युवक जबरन पीड़िता के कमरे में घुस आया और पीड़िता के साथ अश्लील हरकत करते हुए दुष्कर्म का प्रयास (Attempt to rape in Hostel at Jaipur) किया. जिस पर पीड़िता ने आरोपी का विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया.

पीड़िता ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की तो उसकी टीशर्ट पीड़िता के हाथ में आ गई. पीड़िता की आवाज सुन वार्डन और हॉस्टल में रहने वाली कुछ अन्य युवतियां दौड़ कराई तब तक आरोपी मौके से फरार (Accused Fled Away From Hostel) हो गया. इसके बाद हॉस्टल संचालक ने अपने स्तर पर जांच पड़ताल की और आरोपी का कोई सुराग न लगने पर मंगलवार देर रात शिप्रापथ थाने पहुंच अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई. फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कैसे पहुंचा आरोपी?: पीड़िता हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर स्थित कमरे में रहती है और हॉस्टल के नीचे के दोनों तल रात के समय बंद थे. वहीं हॉस्टल वार्डन पीड़िता के कमरे में ही सोती है लेकिन वारदात वाले दिन वह पीड़िता को बिना बताए नीचे के तल पर किसी अन्य युवती के साथ सोने के लिए चली गई. पीड़िता के कमरे का दरवाजा भी वारदात के वक्त खुला हुआ था. वहीं नीचे के दोनों तल बंद होने के बावजूद भी आरोपी तीसरी मंजिल पर स्थित पीड़िता के कमरे तक कैसे पहुंचा यह अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है. आरोपी को आते और भागते हुए किसी ने नहीं देखा ये बात भी अपने आप में रहस्य बनी हुई है. इस पूरी वारदात के पीछे हॉस्टल के ही किसी व्यक्ति का हाथ होने का अंदेशा जताया जा रहा है.