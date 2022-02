जयपुर. राजस्थान भाजपा प्रभारी और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह सोमवार रात (Arun Singh Jaipur Visit) दो दिवसीय जयपुर प्रवास पर आएंगे. वह 15 फरवरी को (Demand for CBI inquiry into REET exam) रीट परीक्षा अनियमितता की सीबीआई जांच की मांग पर भाजपा के विधानसभा घेराव कार्यक्रम में शामिल होंगे. इस बीच पार्टी से जुड़े प्रमुख नेताओं की बैठक भी लेंगे.

ये रहेगा कार्यक्रम : अरुण सिंह 14 फरवरी रात करीब 9 बजे जयपुर पहुंचेंगे. रात्री विश्राम के बाद 15 फरवरी को सुबह करीब 9:30 बजे भाजपा मुख्यालय पहुंच कर पार्टी से जुड़े नेताओं की बैठक लेंगे. इसके बाद अरुण सिंह का विधानसभा घेराव के कार्यक्रम में शामिल होने का कार्यक्रम है. शाम 6 बजे वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे.

वसुंधरा राजे की सक्रियता के बीच महत्वपूर्ण है अरुण सिंह का दौरा : मौजूदा समय में पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे की सक्रियता काफी बढ़ गई है. राजस्थान भाजपा फिलहाल कई अलग-अलग गुटों में बंटी हुई नजर आ रही है. जिसमें एक प्रमुख खेमा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समर्थकों का भी है. हाल ही में जिस तरह जयपुर से जुड़े राजे समर्थक संघ प्रचारक शिव लहरी के बांदीकुई स्थित निवास पर एक साथ पहुंचे और उसके बाद जयपुर में भी यह समर्थक राजे के साथ दिखे. राजस्थान भाजपा की बदलती सियासत की ओर इशारा कर रहा है. इस बीच अरुण सिंह की एंट्री प्रदेश भाजपा संगठन को मजबूती देने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

पूनिया ने की RAS मुख्य परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने रविवार को एक ट्वीट कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आरएएस मुख्य परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग (Demand to extend the date of RAS main exam) की है. उन्होंने बदले हुए सिलेबस और अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से यह मांग की.

हालांकि, कुछ दिनों पहले भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने एक बयान जारी कर इस परीक्षा को आगे बढ़ाने की मांग सरकार से की थी. हाल ही में विधानसभा के बजट सत्र में भी निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने स्थगन के जरिए आरएएस अभ्यर्थियों की इस मांग को बुलंद किया था. इसी कड़ी में अब रविवार को सतीश पूनिया ने भी यह मांग उठाई है.