जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने पट्टे जारी करने की एवज में रिश्वत लेने के मामले में (case of taking bribe in lieu of lease) गिरफ्तार जेडीए जोन- 4 की उपायुक्त ममता यादव समेत पांच आरोपियों को एक दिन की पुलिस अभिरक्षा में एसीबी को सोंप दिया है.

एसीबी की ओर से ममता यादव, श्याम मालू, राम तूफान, विजय मीणा और आरोपी अखिलेश को अदालत में पेश किया गया. एसीबी की ओर से कहा गया कि आरोपियों से रिश्वत की रकम को लेकर पूछताछ करनी है. इसलिए उन्हें एक दिन के लिए पुलिस अभिरक्षा में सोंपा जाए.

इस पर अदालत ने (Hearing in ACB Court ) पांचों आरोपियों को एक दिन की पुलिस अभिरक्षा में एसीबी को सोंप दिया है. गौरतलब है की जवाहर सर्किल स्थित सिद्धार्थ नगर में जमीनों के पट्टे जारी करने के एवज में जेडीए के जोन 4 में रिश्वत का खेल चल रहा था. एसीबी ने मामले में आरोपियों को एक लाख 10 हजार रुपए की रिश्वत के साथ ट्रेप किया था.