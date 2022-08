जयपुर. जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के क्राइम ब्रांच टीम ने हुक्का बारों पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया (Raid on hookah bars in Jaipur) है. शुक्रवार को पुलिस ने अशोक नगर, सिंधी कैंप, श्याम नगर और एयरपोर्ट पर कार्रवाई कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया (8 arrested during raid on hookah bars) है. पुलिस ने 65 हुक्का, 131 हुक्का पाईप, 79 चिलम, 107 फ्लेवर पैकेट, चार डीजे सिस्टम जब्त किए हैं. शांति भंग में 31 युवक-युवतियों को भी गिरफ्तार किया गया है. 69 व्यक्तियों के खिलाफ कोटपा अधिनियम 2003 के तहत कार्रवाई की गई है.

डीसीपी क्राइम परिस देशमुख के मुताबिक पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने जयपुर शहर में हुक्काबार क्लब में कार्रवाई की गई. हुक्काबार क्लबों में कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया हैं. पुलिस ने उनके कब्जे से 65 हुक्का, 131 हुक्का पाईप, 79 चिलम, 107 फ्लैवर पैकेट और चार डीजे सिस्टम जब्त किया है. पुलिस ने इस मामले में शांति भंगे में 31 युवक-युवतियों को किया गिरफ्तार किया है. वहीं 69 व्यक्तियों के खिलाफ कोटा अधिनियम 2003 के तहत कार्रवाई की है.

पढ़ें: जोधपुर: होटल में चल रहे हुक्काबार पर छापा, 28 लोग गिरफ्तार

पहली कार्रवाई होटल पोलो इन बार भगवान दास रोड सी स्कीम अशोक नगर में की गई. यहां पर पुलिस ने डीजे संचालक रोहित मीणा और मैनेजर दीपक स्वामी को गिरफ्तार कर लिया. इसी तरह धूम्रपान करने वाले दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है. जोर-जोर से चिल्लाने और हंगामा मचाने पर 19 युवक और 12 युवतियों को गिरफ्तार किया गया. दूसरी कार्रवाई सिंधी कैंप स्थित होटल जयपुर सेन्ट्रल में ग्लास हाउस बार में की गई.

पढ़ें: जयपुरः रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहे 2 हुक्काबार पर एसीपी की दबिश, मची अफरा-तफरी

ग्लास हाउस बार से आगरा यूपी निवासी सतीश शर्मा, मालवीय नगर मॉडल टाउन निवासी आशीष मीणा को गिरफ्तार किया गया. यहां ध्रूमपान करने वाले 55 व्यक्तियों के खिलाफ कोटपा अधिनियम 2003 के तहत कार्रवाई की गई. तीसरी कार्रवाई डीओना रेस्टोरेंट एंड किचन बार में श्याम नगर में की गई. यहां पर संसारचन्द्र रोड संजय सर्किल निवासी णमोकार जैन, न्यू कॉलोनी झोटवाड़ा निवासी लोकेश शर्मा को गिरफ्तार किया. ध्रूमपान करने वाले 12 व्यक्तियों के खिलाफ कोटपा अधिनियम 2003 के तहत कार्रवाई की गई. हंगामा मचाने पर एक युवक को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया.

पढ़ें: जोधपुर: लॉकडाउन में चल रहे हुक्काबार पर पुलिस का छापा

इसी तरह चौथी कार्रवाई एयरपोर्ट थाना इलाके गोल्ड सुख मॉल में की गई. यहां अलमोडा उत्तराखंड निवासी सोनू रावत को गिरफ्तार किया गया. पांचवी कार्रवाई में संचालक राजेन्द्र को गिरफ्तार किया गया. यहां तेज आवाज में डीजे बजाकर युवक-युवतियों को हुक्का पिलाया जा रहा था.