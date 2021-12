जयपुर. सीएम गहलोत ने ट्वीट (Ashok Gehlot Tweet On Khadi) कर कहा है कि राजस्थान में गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2021 से खादी उत्पादों पर दी जा रही 50% छूट (Discount on Khadi products in Rajasthan ) को शहीद दिवस 30 जनवरी 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया है.

सीएम ने कहा (CM Gehlot on Khadi ) कि इससे खादी उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा और खादी का काम करने वाले शिल्पकारों, बुनकरों और अन्य कर्मियों को भी संबल मिलेगा. गहलोत ने कहा कि खादी पर 50% छूट देने वाला राजस्थान संभवतः एकमात्र राज्य है. मैं युवाओं से विशेष अपील करता हूं कि एक बार अपने नजदीकी खादी भंडार में जाकर देखें. खादी के उत्पादों की गुणवत्ता और इनका अनुभव लेकर आप स्वयं को खादी अपनाने से नहीं रोक पाएंगे.

शहीद दिवस तक खादी में छूट

पढ़ें- राजस्थान बनेगा मेडिकल हब : गहलोत सरकार ने पांच मेडिकल कॉलेजों के लिए 525 नवीन पदों को दी मंजूरी

सीएम ने कहा कि खादी आपको भारत के इतिहास एवं संस्कृति से मजबूती से जोड़ेगा. आपको बता दें कि प्रदेश की जरूरत सरकार ने गांधी जयंती पर प्रदेश में खादी उत्पादों पर 50 फ़ीसदी छूट की घोषणा की थी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं खादी उत्पादों की लगी प्रदर्शनियों (Ashok Gehlot Visit Khadi Exhibition) का भी निरीक्षण करने गए थे. उन्होंने उस वक्त भी प्रदेश की जनता से अपील की थी कि वह खादी उत्पादों की लगी प्रदर्शनियों का निरीक्षण करें.