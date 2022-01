जयपुर. नए वर्ष की शुरूआत पर राजधानी में दुष्कर्म के दो (Rape In Jaipur) और छेड़छाड़ का एक प्रकरण सामने (3 Sexual Abuse Cases registered on New year 2022 in Jaipur) आया है. जिसमें पहला मामला प्रताप नगर थाने में दर्ज किया गया है. जहां एक 28 वर्षीय युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है.

दूसरी वारदात की शिकायत आमेर थाने में दर्ज की गई है. यहां महिला को अगवा कर रेप किया गया. वहीं तीसरे में नए साल का जश्न मना कर लौट रही लड़की से लिफ्ट में अश्लील हरकत की गई और विरोध पर रेप की धमकी (Threat Of Rape) दी गई.

अकेला पाकर दुष्कर्म

प्रताप नगर थाना इलाके में आरोपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखाई है. शिकायत में इस बात का जिक्र किया गया है कि राजेंद्र नामक व्यक्ति मकान का दरवाजा खुला देख जबरन घर में घुस (Woman Raped Inside House In Jaipur) आया. जिसने मकान में पीड़िता को अकेला देखकर उसके साथ छेड़छाड़ व अश्लीलता करना शुरू कर दिया. जब पीड़िता ने आरोपी की हरकतों का विरोध किया और शोर मचाने लगी तो जान से मारने की धमकी देकर उसका मुंह बंद कर दुष्कर्म किया.

जान से मारने की धमकी

दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने वारदात के बारे में किसी को भी कुछ बताने पर पीड़िता व उसके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया. परिजनों की घर पहुंचने पर पीड़िता ने उन्हें आपबीती बताई और प्रताप नगर थाने पहुंच दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया. फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश करना शुरू किया है.



38 साल की महिला को अगवा कर रेप

दुष्कर्म का दूसरा मामला आमेर थाने में 38 वर्षीय महिला ने दर्ज करवाया है. शिकायत में इस बात का जिक्र किया है कि पति की मौत हो जाने के बाद पीड़िता काम की तलाश में ठाठर रोड गई थी. जहां पर सद्दाम नामक व्यक्ति ने उसे काम दिलाने का झांसा दिया और कुछ लोगों से मिलवाने के बात कह कर अपने साथ ले गया. जिसने पीड़िता को अगवा कर एक सुनसान जगह ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. साथ ही वारदात के बारे में किसी को भी कुछ बताने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद आरोपी वापस पीड़िता को ठाठर रोड पर छोड़कर फरार हो गया. पीड़िता ने घर पहुंच अपने परिवार के सदस्यों को आपबीती बताई और पुलिस थाने पहुंच सद्दाम नामक व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया. फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश करना शुरू किया है.



न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लौट रही युवती को धमकी!

राजधानी के मानसरोवर थाना इलाके में न्यू आतिश मार्केट स्थित एक क्लब से अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर घर लौट रही 25 वर्षीय युवती के साथ अश्लीलता करने और विरोध करने पर दुष्कर्म करने की धमकी देने का मामला सामने आया है. इस संबंध में पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. शिकायत में इस बात का जिक्र किया है कि जब पीड़िता अपने दोस्तों के साथ क्लब से घर जाने के लिए निकली तो लिफ्ट में कुछ युवकों ने उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया.

जब पीड़िता ने और उसके दोस्तों ने युवकों की हरकतों का विरोध किया तो युवकों ने पीड़िता के दोस्तों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और साथ ही पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की धमकी देने लगे. जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला और पीड़िता व उसके दोस्तों ने मदद के लिए शोर मचाया. तब बाहर मौजूद लोग मदद के लिए आने लगे जिन्हें देखकर आरोपी युवक खुद को क्लब का स्टाफ और मैनेजर बता कर मौके से भाग निकले. इसके बाद पीड़िता ने अपने दोस्तों के साथ मानसरोवर थाने पहुंच शिकायत दर्ज करवाई. फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.