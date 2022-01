बीकानेर. जिले में कोरोना का संक्रमण (Bikaner Corona Update) अब धीरे-धीरे कम होता नजर आ रहा है. हालांकि, औसतन पॉजिटिव 200 से ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन जनवरी महीने के शुरुआती दौर में जिस तरह से बड़ी संख्या में पॉजिटिव रिपोर्ट हुए उसमें अब कमी आ रही है. मंगलवार को बीकानेर में सुबह से जारी हुई पहली रिपोर्ट में 154 पॉजिटिव रिपोर्ट होने के साथ ही जनवरी महीने में अब तक आए पॉजिटिव का आंकड़ा 6000 को पार कर गया.

बता दें, जिले में रिकवर होने वाले की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है. बीकानेर में अब करीब 1900 एक्टिव केस मौजूद है. मंगलवार को जारी हुई पहली रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्र बज्जू के साथ ही शहरी क्षेत्र से 2 पॉजिटिव रिपोर्ट हुए हैं. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बीएल मीणा ने बताया कि मंगलवार को कुल 2093 सैंपल में से 154 पॉजिटिव रिपोर्ट (Bikaner Corona Update) सामने आए हैं. बीकानेर में जनवरी महीने में कुल 6079 पॉजिटिव रिपोर्ट हुए हैं, इनमें से अब केवल 1900 एक्टिव केस (Active Corona Cases in Bikaner) हैं. जिसमें अस्पताल में भर्ती 24 रोगी भर्ती हैं.

हालांकि, जनवरी महीने में बीकानेर में कोरोना से तीन लोगों की मौत हुई है और पिछले महीनों में 6 लोगों की मौत हुई है. चिकित्सा विभाग ने मौत के आंकड़े को अभी तक भी जारी नहीं किया है. विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वे लोग पहले से ही गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे और अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी कोरोना की जांच हुई थी.

राजस्थान में कोरोना का आंकड़ा : राजस्थान में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो सोमवार को कोविड-19 संक्रमण के 9,480 नए मामले (Covid 19 in Rajasthan) देखने को मिले हैं और बीते 24 घंटों में 23 मरीजों की मौत दर्ज की गई है. सोमवार को सर्वाधिक मौत के आंकड़े जोधपुर और जयपुर जिले में देखने को मिले हैं. अब तक प्रदेश में कुल 11,39,382 संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं. इसके अलावा अब तक कुल 9,118 संक्रमित (Death Due to Corona in Rajasthan) मरीजों की मौत हो चुकी है.