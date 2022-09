भरतपुर. ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का अवलोकन करने आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र पर (Gehlot target central government on ERCP) निशाना साधा. मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार को ईआरसीपी मामले में झुकना ही पड़ेगा. केंद्र ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया तो 13 जिलों में भाजपा का सफाया (Demand to declare ERCP as a national project) हो जाएगा. मुख्यमंत्री गहलोत ने मंच से घोषणा करते हुए कहा कि धौलपुर से भरतपुर तक के लिए चंबल परियोजना के लिए 3100 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि धौलपुर से भरतपुर तक चंबल का पानी पहुंचाने के लिए पाइप लाइन के लिए बजट जारी हो चुका है और इससे 6 शहर और 1000 से अधिक गांव लाभान्वित होंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लंपी वायरस तेजी से फैल रहा है. इससे पशुओं की मौत भी हो रही है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लंपी बीमारी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे (cm Gehlot on Lumpy disease) ताकि इसकी रोकथाम के लिए संयुक्त प्रयास किए जा सकें.

सीएम गहलोत का केंद्र पर निशाना

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि लंबे समय से भरतपुर को गोवर्धन कैनाल से उसके हिस्से का पूरा पानी नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा कि गोवर्धन कैनाल से पानी के लिए हरियाणा सरकार से बात करेंगे ताकि जिलेवासियों को पानी मिल सके. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित कर कहा कि पूरा देश उनकी अपील पर ताली, थाली के लिए एकजुट हो गया था. अब प्रधानमंत्री देशवासियों से शांति और भाईचारे की अपील करें. जिले में खाद की कालाबाजारी पर मुख्यमंत्री गहलोत ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को निर्देश देते हुए कहा कि जो भी लोग खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं उन्हें सलाखों के पीछे भेजो.

हवाई पट्टी पर चुटकी

नागरिक उड्डयन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पला की हवाई पट्टी को शुरू करने की मांग की ताकि भरतपुर जिला प्रदेश और देश के अन्य राज्यों से जुड़ सके. इस पर मुख्यमंत्री गहलोत ने चुटकी लेते हुए कहा कि हवाई पट्टी तो मैं शुरू करवा दूंगा लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्री होने के नाते हवाई जहाज आपको (विश्वेंद्र सिंह) खरीदना पड़ेगा.

मंत्री का मंत्री पर कटाक्ष

कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री के सामने ही पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मेरी गर्दन पर ये जो पट्टा बंधा हुआ है वो आपकी बदौलत है. जिले की सड़कों की हालत सुधारवाओ. चिरंजीवी योजना का क्या करेंगे. गर्भवती महिलाओं के रास्ते में ही प्रसव हो जाते हैं.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यक्रम में खिलाड़ियों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया. उन्होंने कबड्डी प्रतियोगिता का टॉस कर शुभारंभ किया. कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया.