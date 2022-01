अलवर. शहर के सूर्य नगर ई ब्लॉक में रहने वाली एक महिला घर में फांसी (Death Of Married Woman In Alwar) के फंदे पर लटकी हुई मिली. इसी बीच मृतका की बहन का पुणे से फोन आया. इस दौरान वहां मौजूद छोटे बच्चे ने वीडियो कॉल पर अपनी मां को फांसी पर लटका (Suspicious Death Of Married Woman In Alwar) हुआ दिखाया. इसके बाद उसने मामले की सूचना तुरंत परिजनों को दी. परिजन ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने कहा कि दहेज में ससुराल पक्ष के लोग कार की डिमांड कर रहे थे.

रामगढ़ की रहने वाली कवरचंद ने एनईबी थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है. उसने कहा कि उसकी बेटी किरण पत्नी उमेश सूर्य नगर के ई ब्लॉक में रहती थी. 27 अप्रैल 2015 में उसकी बेटी की शादी उमेश के साथ हुई थी. शादी के बाद से ही दोनों में विवाद होने लगा. ससुराल पक्ष के लोग दहेज की डिमांड करने लगे. आए दिन दहेज के लिए सास ससुर और पति उसके साथ मारपीट करने लगे.

किरण ने कई बार इसकी सूचना अपने परिजनों को भी दी थी. परिजनों के समझाने के बाद कुछ दिन मामला शांत रहा लेकिन उसके बाद फिर से मामला बिगड़ता ही चला गया. इसी बीच मंगलवार को किरण अपने कमरे में फांसी पर लटकी हुई मिली.

जब मृतका की बहन ने किरण को वीडियो काॅल पर फांसी के फंदे पर लटका (Suspicious Death Of Married Woman In Alwar) हुआ देखा उसके तुरंत बाद मामले की सूचना अपने परिजनों को दी. पुलिस को भी घटना की सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों के हवाले कर दिया. पुलिस ने मृतका के परिजनों की के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

युवती ने गलती से खाया विषैला पदार्थ

नोंगावा निवासी 15 वर्षीय इरफ़ाना ने गलती से विशक्त पदार्थ खा लिया, जिसके कारण इरफाना की मौत हो गई. घटना के समय इरफाना के माता-पिता बाजार गए हुए थे. पड़ोसियों ने इरफाना को अचेत अवस्था में पड़ा हुआ देख मामले की सूचना परिजनों को दी. इरफाना को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों के हवाले कर दिया. परिजनों का कहना है कि इरफाना मानसिक रूप से कमजोर थी और दवाई लेती थी. इसी दौरान उसने गलती से विषाक्त पदार्थ खा लिया. हालांकि पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है.