अलवर. भाजपा के वरिष्ठ नेता मदन दिलावर ने कहा कि कांग्रेस से झूठा देश में कोई नहीं (Madan Dilawar targets congress government) है. निश्चित तौर पर राजगढ़ में भाजपा का वोट था. लेकिन भाजपा के बोर्ड की आड़ में सरकार व विधायकों ने मंदिर तोड़ने का फैसला लिया. जबकि गौरव पथ निर्माण के मामले में मंदिर तोड़ने की कोई योजना नहीं थी.

जिले में 5 मई को होने वाली भाजपा की रैली व विरोध-प्रदर्शन (BJP rally and protest in Alwar on 5th May) के संबंध में अलवर आए दिलावर ने कहा कि 200 से 300 साल पुराने मंदिर व घरों को मास्टर प्लान में नहीं तोड़ा जाता है. उनको छोड़कर मास्टर प्लान बनाया जाता है. राजगढ़ के विधायक जोहरी लाल मीणा के बेटे पर दुष्कर्म के आरोप लगे थे. कस्बे की जनता ने इस घटना के चलते विधायक का विरोध किया था. उनका आरोप है कि इस पूरे मामले से लोगों का ध्यान हटाने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंदिर व मकान तोड़ने के आदेश दिए. इसमें सीधा हाथ राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक जोहरी लाल मीणा का था.

दिलावर ने कहा कि अलवर में आए दिन बड़ी घटनाएं हो रही हैं. क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है. पार्टी आलाकमान ने अलवर में बड़ी रैली करने का फैसला लिया है. लगातार भाजपा हर मोर्चे पर सरकार का विरोध कर रही है. अलवर क्राइम के मामले में प्रदेश में पहले स्थान पर है. यहां महिलाएं व बेटियां सुरक्षित नहीं हैं. व्यापारियों पर खुलेआम फायरिंग होती है. इसलिए भाजपा ने प्रदेश में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत प्रदेश के सिंहद्वार अलवर से करने जा रही है.