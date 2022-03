अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सांख्यिकी अधिकारी (आयोजना विभाग) संवीक्षा परीक्षा-2021 की मॉडल आंसर-की (RPSC Has Released Model Answer Key of Statistical Officer Exam 2021) जारी कर दी गई है. किसी अभ्यर्थी को दिक्कत होने पर वह आपत्ति दर्ज करा सकता है. मॉडल प्रश्न पत्र पर आपत्तियों के लिए अभ्यार्थियों को कुछ दिशा निर्देशों को ध्यान में रखना होगा.

आयोग के अनुसार आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के लिए आपत्तियां क्रम अनुसार ही प्रविष्ठ करें. इस परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. आपत्ती प्रमाणिक पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्ट करें. वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा. परीक्षा में सम्मिलित अभ्यार्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज करवाता है तो उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा.

आयोग की ओर से प्रत्येक प्रश्न के लिए आपत्ति शुल्क 100 रुपए (सेवा शुल्क अतिरिक्त) निर्धारित किया गया है. अभ्यार्थियों की ओर से एसएसओ आईडी पर Candidates will be Able to File Objection on SO Exam) लॉग इन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल पर परीक्षा के लिए उपलब्ध लिंक (Question Objection) के माध्यम से प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं. आपत्ती शुल्क का भुगतान ई-मित्र किओस्क के माध्यम से अथवा पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे से भी किया जा सकता है. आयोग की ओर से शुल्क वापस लौटाने का प्रावधान नहीं है. शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी.

ऑनलाइन आपत्ति ही दर्ज करें अभ्यर्थी : अभ्यर्थी आपत्तियां केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत करें. ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक 2 अप्रैल से 4 अप्रैल को रात्रि 12 बजे तक ही उपलब्ध रहेगा. इसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा. अन्य किसी माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी. आपत्तियां केवल एक बार ही ली जाएंगी. ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज कराने में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर अभ्यर्थी recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ई-मेल से अथवा फोन नंबर 9352323625 व 7340557555 पर संपर्क कर सकते हैं.