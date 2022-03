जयपुर: टीना डाबी दोबारा परिणय सूत्र में बंधने वाली हैं. उन्होंने राजस्थान की प्रमुख सचिव उषा शर्मा को अपने होने वाले पति के साथ निमंत्रण पत्र भी दे दिया है (UPSC topper Tina Dabi is getting married agai). इंस्टाग्राम के जरिए अपने खास दिन को लेकर अच्छी खबर शेयर की है. होने वाले पति डॉ प्रदीप गावंडे की तस्वीर के साथ! उनसे 13 साल बड़े MBBS डॉक्टर गवांडे ने भी टीना के साथ फोटो साझा (Dabi shared Wedding News through Instagram) की है. ये फोटो उनकी सगाई की बताई जा रही है. दोनों की ये दूसरी शादी है.

फोटो के साथ सर्च होने लगे प्रदीप: टीना डाबी ने जैसे ही अपनी दूसरी शादी से जुड़ी खबर साझा की (Tina Dabi With Doctor Pradeep Gawande) उनके होने वाले पिया को लेकर Netizens ने पड़ताल शुरू कर दी. आखिर कौन हैं प्रदीप गवांडे (Tina Dabi With Doctor Pradeep Gawande)? कहां के हैं, किस विभाग में है और उनका अब तक का करियर कैसा रहा है?

शादी का कार्ड

पुणे के गवांडे जयपुर कैडर में अफसर: महाराष्ट्र के रहने वाले प्रदीप गवांडे 2013 बैच केराजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं. फिलहाल जयपुर में ही तैनात हैं. गवांडे राजस्थान आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट में डायरेक्टर हैं. प्रदीप आईएएस अधिकारी टीना डाबी से तीन साल सीनियर हैं. चूरू में बतौर कलेक्टर अपनी सेवाएं दे चुके हैं. गवांडे का जन्म 9 दिसंबर, 1980 को महाराष्ट्र में हुआ. विवादों से इनका गहरा नाता रहा है. वो भी रिश्वतखोरी को लेकर!

क्या रहा विवाद?: आरएसएलडीसी में एमडी रहते हुए रिश्वत केस में उनका नाम सामने आया था. एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन पर केस भी दर्ज किया था. इसके अलावा 8 अन्य लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया था. सितंबर, 2021 में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उनसे दो घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी. एसीबी की दर्ज एफआईआर के अनुसार अधिकारी पहले कौशल विकास योजनाएं चलाने वाले ट्रेनिंग सेंटर्स को ब्लैकलिस्ट करते थे, फिर अधिकारियों का ही एक दलाल ब्लैकलिस्ट से हटाने का सौदा करता था. आरएसडीसी में भ्रष्टाचार का मामला उजागर होने के बाद गवांडे का तबादला करते हुए उन्हें पुरातत्व संग्रहालय विभाग जैसे 'ठंडी जगह' पर लगा दिया गया.

टीना के Would Be का सर्विस रिकॉर्ड अच्छा नहीं: गवांडे का सर्विस रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा नहीं रहा है. 9 साल में उनका 9 बार तबादला हुआ है. किसी भी जगह पर वो साल भर से ज्यादा नहीं टिक सके हैं. बताया जाता है कि गवांडे का विवादों के साथ हमेशा चोली दामन का साथ रहा जिसकी वजह से उनके जल्दी-जल्दी तबादले होते रहे हैं. आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट में निदेशक पद पर रहने से पहले 2021 में प्रबंधन निदेशक RSLDC रहे , 2020 में चुरू कलेक्टर , 2020 में ही एडिशनल मिशन डायरेक्टर NHRM , 2020 प्रबंधन निदेश चिकित्सा सेवा निगम (जयपुर) , 2018 में कमिश्नर नगर निगम (बीकानेर), 2016 में सीईओ जिला परिषद (जोधपुर), 2015 एसडीएम धौलपुर, 2015 में उन्होंने केंद्र सरकार में सेवाएं दी और उससे पहले 2014 में बूंदी में अंडर ट्रेनिंग रहे.

और इस तरह किया ऐलान: टीना और प्रदीप ने अपने-अपने सोशल मीडिया पेज से अपनी सगाई की घोषणा (Dabi shared Wedding News through Instagram) की. टीना ने सोशल मीडिया के जरिए अपने मंगेतर प्रदीप के साथ (Tina Dabi With Doctor Pradeep Gawande) अपनी फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'आपने मुझे जो मुस्कान दी, वह मैंने पहनी है' उन्होंने हैशटैग #fiance के साथ अपना पोस्ट खत्म किया.