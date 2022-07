.

Ujjain Accident: चलती कार में लगी भीषण आग, पलभर में जलकर हुई खाक

उज्जैन। 30 किलोमीटर दूर नागदा उन्हेल रोड पर चलती कार में भीषण आग लग गई. आग लगने से कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई. कार में सवार दो लोगों ने बमुश्किल अपनी जान बचाई (massive fire broke out in moving car in Ujjain). सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची इंगोरिया थाना पुलिस और उन्हेल थाना पुलिस ने आग पर काबू पाया, लेकिन तबतक कार पूरी तरह से जल चुकी थी. खेत में काम कर रहे ग्रामीणों ने जलती कार का वीडियो बना लिया.(car in Ujjain burnt to ashes)