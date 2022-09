.

Rewa Sanjay Gandhi Hospital: दो महिलाओं के बीच झड़प, जमकर चले लात घूंसे, वीडियो वायरल Published on: 29 minutes ago

Koo_Logo Versions

रीवा। विंध्य क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल संजय गांधी अक्सर विवादों में रहता है. गुरुवार को अस्पताल के अंदर एक बार फिर विवाद की स्थिति निर्मित हुई, जब दो महिलाएं ओपीडी की लाइन में खड़ी होकर आपस में भीड़ गईं. इसके बाद करीब आधे घंटे तक ये विवाद चलता रहा. आसपास खड़े लोगों की समझाइश के बाद मामले को शांत कराया गया. दोनों महिलाओं के बीच हुई मारपीट का वीडियो किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. Rewa Sanjay Gandhi Hospital, Clashes Between Two Women in Rewa Hospital, Two Women Fight in Rewa