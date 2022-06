.

जबलपुर। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर एक तरफ जहां प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं बाजार भी चुनाव प्रचार (MP Panchayat Chunav 2022) सामग्रियों से सज गए हैं. जबलपुर में चुनाव प्रचार सामग्री पर महंगाई की मार भी देखने को मिल रही है (Jabalpur shops full with election material), क्योंकि चुनाव सामाग्री के दाम औसत से करीब 20 से 30 प्रतिशत महंगे हो गए हैं. बारिश के मौसम में चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में वाटरप्रूफ चुनाव सामाग्रियों की डिमांड ज्यादा देखी जा रही है. (Variety of water proof material related to election in Jabalpur). चुनाव सामग्री में भी इस बार काफी कुछ खास है. राजनीतिक दलों के साथ ही तिरंगे के रंग वाली पोशाक, टी-शर्ट, छतरी, बैच और झंडे ये तमाम चुनाव सामाग्रियां इन दिनों जबलपुर के बाजारों की रौनक बढ़ा रही है. नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखें तय हो चुकी हैं. ऐसे में दुकानदार भी बचे हुए दिनों में इन सामग्रियों की बंपर बिक्री की उम्मीद लगाए हुए हैं.