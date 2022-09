.

Mandala: प्रदेश के मुख्यमंत्री आज आ रहे चरगांव, शहीद गिरजेश उद्दे के परिवार से करेंगे मुलाकात Published on: 1 hours ago

मंडला। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आरहा चरगांव पहुचेंगे. बीते माह उग्रवादियों से लड़ते समय भारत बांग्लादेश सीमा पर शहीद हुए गिरजेश उद्दे के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात करेंगे. सीएम शिवराज करीब 4:25 बजे पहुंच कर शहीद के परिजनों से उनका हाल जानेंगे. उम्मीद है कि, मुख्यमंत्री शहीद के परिवार को राहत के तौर पर कुछ घोषणाएं कर सकते हैं. (CM Shivraj Singh in Mandla) (Chief Minister will meet families of martyr) (CM Shivraj will reach at 4 30 pm mandla)