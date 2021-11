.

Fertilizer Crisis in MP: खाद ले जा रहे किसानों पर पुलिस ने कर दिया लाठी चार्ज, देखें VIDEO

उज्जैन। प्रदेश भर में खाद की किल्लत (fertilizer crisis in mp) से जूझ रहे किसानों की एक दिल को दहला देने वाली वीडियो सामने आयी है. वीडियो में पुलिस खाद ले जा रहे किसानों पर लाठी भांजती दिख रही है. उज्जैन के तराना मंडी स्थित मार्केटिंग सोसाइटी में खाद के लिए घंटों से खड़े थे. सुबह पांच बजे से खाद के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे किसानों को जब दोपहर तक खाद नहीं मिला, तो कुछ किसान सोसाइटी के गोदाम में घुस गए और खाद की बोरी ले जाने लगे. इसे देख अन्य किसान भी गोदाम से बोरी उठा कर ले जाने लगे. इस बीच पुलिस कर्मियों ने वहां पहुंचकर किसानों पर लाठी चार्ज (lathi charge on farmers in ujjain) कर दिया. पुलिस ने किसानों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा.