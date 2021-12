.

Video: नेशनल लोक अदालत में मारपीट, विद्युत कंपनी के एई को उपभोक्ताओं ने लात-घुसों से पीटा Published on: 23 minutes ago



शिवपुरी। न्यायालय में आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत में शनिवार की दोपहर उपभोक्ताओं ने विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बनाए गए बेजा कोर्ट प्रकरणों से तंग आकर कंपनी के सहायक यंत्री आरएस भदौरिया की जमीन पर लेटाकर लात-घूसों से मारपीट कर दी. (Consumers Beat up AE of Electricity Company in National Lok Adalat) सहायक यंत्री भदौरिया ने कोतवाली थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. बताया जा रहा है कि जब वकीलों और पुलिस को घटना की जानकारी लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर एई भदौरिया को भीड़ से बचाया. नेशनल लोक अदालत में पहुंचे उपभोक्ताओं में सैंकड़ों उवभोक्ता ऐसे थे जो बिल जमा कर चुके थे. बावजूद इसके उनका कोर्ट प्रकरण बना कर न्यायालय में पेश कर दिया. वहीं दूसरी ओर कई लोगों को एक कनेक्शन के दो-दो बिल पकड़ा दिए गए थे. वहीं एई भदौरिया उपभोक्ताओं की सुनने तैयार नहीं हो रहे थे इसलिए उपभोक्ताओं ने पिटाई कर दी. (Electricity Company AE was Beaten Up by Consumers)