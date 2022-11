.

महाकाल के श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी! 2.5 महीने बाद खोले गए गर्भ गृह के गेट Published on: 13 hours ago

Koo_Logo Versions

उज्जैन। करीब 2.5 माह बाद बाबा महाकाल (ujjain mahakaleshwar temple) के भक्तों के लिए खुशखबरी आई है (good news for devotees of mahakal). मंदिर समिति ने निर्णय लिया है कि आम श्रद्धालु भी गर्भ गृह में बाबा के दर्शन कर सकेंगे और पूर्व की व्यवस्था का लाभ ले सकेंगे. जिसकी शुरुआत मंगलवार से कर दी गई है. पहले दिन भक्तो में उत्साह भी दिखा. 20000 दर्शनार्थियों ने सुगमता से बाबा को स्पर्श कर दर्शन किए. इस दौरान मंदिर परिसर हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा. मंदिर के गर्भ गृह में श्रद्धालुओं ने जल चढ़ा कर खुद का सौभग्यशाली महसूस होना बताया. अब आम श्रद्धालु मंगलवार से शुक्रवार तक मंदिर के गर्भगृह में दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक गर्भ गृह में बिना किसी ड्रेस कोड के निशुल्क दर्शन लाभ ले सकते हैं. श्रद्धालुओं को ध्यान रखना होगा कि इस दौरान वह किसी भी प्रकार का पूजन, अभिषेक, आरती नहीं कर सकेंगे. गर्भ गृह के अंदर मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रानिक आइटम प्रतिबंधित है. वहीं ध्यान देने वाली बात यह है कि सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक व शाम को 6 बजे से रात 8 बजे तक आरती का समय छोड़ कर आम श्रद्धालु वीआईपी 1500 रु से लेकर 15000 रु तक की शासकीय रसीद कटवाकर ड्रेस कोड भीड़ से अलग आराम से गर्भगृह से दर्शन कर सकते हैं (mahakal garbh grah open for devotees). इस दौरान भी श्रद्धालु महाकालेश्वर भगवान का केवल जलाभिषेक ही कर सकते हैं, जिसकी व्यवस्था मंदिर प्रबंध समिति द्वारा की गई है. महाराष्ट्र, मप्र, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान व अन्य कई राज्यों से ही नहीं विदेशों से भी हर रोज कई श्रद्धालु पहुंचते हैं.