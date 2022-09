.

Cheetah Exclusive Video, नामीबिया से चीतों के साथ आ रहे एक्सपर्ट ने बताया India के लिए कितने फिट हैं चीते Published on: 24 minutes ago

भोपाल/नीमीबिया। अफ्रीका के नामीबिया से चीते भारत आने में बस एक दिन का और फासला है, फिर आखिरकार 17 सितंबर को चीते मध्यप्रदेश की धरती पर होंगे. पीएम मोदी और चीतों के आगमन की तैयारियां श्योपुर के कूनो में जोर-शोर से चल रही है. कूनो के अंदर करीब 6 हैलीपेड तैयार किए गए हैं. वहीं चीतों के जाने की तैयारी भी नामीबिया में पूरी हो चुकी है. ETV भारत आपके लिए नामीबिया से लेकर आया है Super Exclusive वीडियो, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह चीतों को लाने के लिए तैयार किया गया. साथ ही वहां के एक्सपर्ट के जरिए आप जानेंगे चीतों के नामीबिया से भारत आने की यात्रा के बारे में, एक्सपर्ट ने बताया कि चीते भारत आने के लिए कितने फिट हैं.Super exclusive video from Namibia,Super exclusive video of cheetah from Namibia,MP CHEETAH PROJECT,Cheetah Kuno National Park