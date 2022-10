विदिशा। सिरोंज तहसील के ग्राम कस्बा ताल में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया था. जहां ट्यूशन पढ़ने गई 8 वर्षीय किशोरी के साथ उसी के शिक्षक ने मौका पाकर दुष्कर्म किया था. इस मामले में अब सिरोंज प्रशासन ने एक्शन लिया है. तहसीलदार हर्ष विक्रम सिंह प्रशासनिक अमले के साथ मौके पर पुहूंचे और जेसीबी के माध्यम से आरोपी के मकान सहित अतिक्रमण पर बुलडोजर चलकर ध्वस्त कर दिया.

दुष्कर्म करने वाले आरोपी का मकान ध्वस्त

दो घंटे में आरोपी गिरफ्तार: कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासन की टीम मौजूद रही. बता दें कि शिक्षक ने उर्दू पढ़ने के लिए आई छात्रा के साथ अपने घर में बलात्कार किया था. मामले में पुलिस ने आरोपी पर धारा 376 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था, और मात्र 2 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया.

