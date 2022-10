विदिशा। जिले के कुरवाई तहसील के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (सीएम राइज ) स्कूल में मजारनुमा चबूतरा बनाए जाने का मामला सामने आया है. जैसे ही इस मामले की जानकारी लोगों को लगी तो आक्रोश फैल गया. इसकी शिकायत लोगों ने उच्च स्तर पर की. जांच में पाया गया है कि लोगों की शिकायत सही है. अब ये निर्माण कराने वाली प्राचार्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग जोरशोर से उठ रही है.

CM राइज स्कूल में महिला प्राचार्य ने बनवा दी मजार

इसी साल फरवरी में हुआ निर्माण : विदिशा जिला शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार मौदगिल ने बताया कि इसी वर्ष फरवरी में स्कूल के मरम्मत का काम हुआ था. इसी दौरान वहां एक मजारनुमा चबूतरे का निर्माण तत्कालीन प्राचार्य शाहीना फिरदौस ने कराया था. इस मामले में बीते अगस्त माह में ऊपर से जांच का आदेश आया था. जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि इसके बाद जांच कराई गई. इसमे पाया गया कि परिसर में मजारनुमा चबूतरा का निर्माण हुआ है.

डीईओ ने कहा- निलंबन की कार्रवाई होगी : डीईओ मौदगिल ने बताया कि जांच में शाहीना फिरदौस से भी पूछा गया था तो उनका कहना था कि वहां पहले एक क्षतिग्रस्त चबूतरा था, उसकी मरम्मत कराई है लेकिन जांच में यह गलत निकला. क्योंकि चबूतरा मजारनुमा ही बनाया गया है. इस मामले में प्राचार्य शाहीना का ट्रांसफर कर दिया गया था. लेकिन अब उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी. डीईओ का कहना है कि प्रशासन को चबूतरा तोड़ने का लिए भी लिख दिया गया है. MP Vidisha school News, Mazaar in CM rise school, Principal built mazaar in school, suspension action soon, orders to break construction