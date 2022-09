उज्जैन। देवास रोड पर नागझिरी क्षेत्र उद्योग पूरी में संचालित पोहा फैक्ट्री बिंदल प्रोसेस में रखे रॉ मटेरियल में अचानक आग लग गई. आग की सूचना पर तीन दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया. इस दौरान जब फायर कर्मी अंदर पहुंचे तो तीन महिला मजदूर की लाश फैक्ट्री में पड़ी हुई थी. जिसमें दुर्गा बाई 45 साल, ज्योति 25 साल, क्षमा बाई 45 साल हैं. वहीं सीमा नाम की महिला को झुलसे हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है. उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल घटनास्थल पहुंचे. जहां उन्होंने फैक्ट्री पर कार्रवाई करने की बात कही.Ujjain Fire News, Three female laborers died in ujjain, fire at Poha factory in Ujjain



उज्जैन के उद्योगपुरी में आग लगने से तीन महिलाओं की मौत: उज्जैन के नागझिरी थाना क्षेत्र के उधोगपूरी में आज शाम को पोहा फैक्ट्री में अचानक आग लग गई. जहां आग लगी वहां महिलाएं काम कर रहीं थीं. आग की चपेट में आने से तीनों की मौत हो गई. आग पर काबू पाने के बाद तीन शवों को बाहर निकाला गया तो वह पूरी तरह जल चुकी थीं, उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था. आग कैसे लगी ये साफ नहीं हो पाया है, फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में पोहा बनाने का रॉ मटेरियल रखा था.

Rewa Fire News पान की दुकान पर अवैध रूप से पेट्रोल बेचना पड़ा भारी, गैलन में रखे पेट्रोल में भड़की आग, देखें वीडियो



शार्ट सर्किट से लगी आग: घटना स्थल को देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है की तीनों महिला मजदूरों की मौत करंट लगने से हुई है. जिसके कारण वहां रखे रॉ मटेरियल ने आग पकड़ा ली. बिंदल प्रोसेस के नाम से संचालित होने वाली फैक्ट्री में पोहे बनाने का काम होता था. करीब 25 वर्षों से अधिक समय से फैक्ट्री संचालित हो रही थी. फैक्ट्री के मालिक राकेश बिंदल ने घटना को लेकर कुछ भी कहने से इंकार कर दिया. घटना नागझिरी थाना क्षेत्र में उद्योगपुरी स्थित फैक्ट्री में हुआ. इंड्रस्ट्री सेफ्टी और फायर सेफ्टी के अधिकारियों को तीन दिन में जांच रिपोर्ट पेश करने का कहा है, इसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी. एसपी सत्येंद्र शुक्ल ने बताया की किन परिस्थियों में घटना हुई, सुरक्षा मानक था या नहीं, इसको लेकर एफएसएल टीम को जांच करने के आदेश दिए हैं. जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी. माना जा रहा है कि शार्ट सर्किट से आग लगी है.(Ujjain Fire News) (Three female laborers died in ujjain) (fire at Poha factory in Ujjain)