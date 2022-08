उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर में रक्षाबंधन की तैयारियां चल रही हैं. मंदिर में अलसुबह राखी का पर्व मनाया जाएगा. पंडे- पुजारी के परिवार की महिलाओं ने राखी बनाना शुरू कर दिया है. महिलाएं भगवान महाकाल के लिए राखी तैयार कर रही हैं. राखी वाले दिन ही भगवान महाकाल को सुबह होने वाली भस्म आरती के दौरान सवा लाख लड्डुओं का महाभोग लगाया जाएगा, जो पंडे -पुजारियों द्वारा बनवाया जा रहा है.

महाकालेश्वर मंदिर में रक्षाबंधन की तैयारी

पंडे-पुजारियों के परिजनों की तैयारियां : राखी का पर्व सबसे पहले महाकाल मंदिर में मनाया जाएगा. कोई भी हिन्दू त्यौहार हो, एक दिन पहले ही उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सेवा की शुरुआत हो जाती है. क्योंकि भगवान महाकाल की होने वाली भस्म आरती में श्रद्धालु और पंडे पुजारियों द्वारा लाई गई सामग्री अर्पित की जाती है. इस बार पंडे- पुजारियों के परिवारों द्वारा बनाई जा रही राखी भगवान महाकाल को सबसे पहले अर्पित की जाएगी.

लड्डू बनाने का काम जारी : चार दिन की मेहनत के बाद भगवान महाकाल की राखी बनकर तैयार हो गई है. भगवान महाकाल के लिए पुजारी परिवार की ममता शर्मा, वैभवी शर्मा व प्रीति शर्मा ने रत्नजड़ित मोरपंखी राखी तैयार की है. चार फीट की राखी शैव व वैष्णव परंपरा अनुसार बनाई गई है. 11 अगस्त को अलसुबह भस्म आरती के दौरान लड्डुओं का भोग लगेगा. इसके बाद सभी लड्डू श्रद्धालुओं में बांट दिए जाएंगे. लड्डू बनाने के लिए शुद्ध घी का उपयोग किया जाता है. महाकाल मंदिर परिसर में चार दिन पहले से काम शुरू हो चुका है. इसके लिए 100 डिब्बे घी, 30 किवंटल बेसन, 45 किलो शक्कर के साथ सूखा मेवा भी लगेगा.

