उज्जैन में फिर सामने आया लव जिहाद का मामला

उज्जैन: शहर में फिर एक 12वीं कक्षा की छात्रा लव जिहाद का शिकार हुई है. मामले में थाना नीलगंगा पुलिस ने हिंदू संगठन व परिजनों की शिकायत पर आरोपी युवक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है.

युवती को अहमदाबाद ले गया था युवकः बजरंग दल के जिला संयोजक पिंटू कौशल ने बताया कि शहर के लोहारपट्टी में रहने वाले परिवार ने हमसे संपर्क किया कि उनकी बेटी को कोई जावेद बहला-फुसला कर प्यार के जाल में फंसा कर अहमदाबाद लेकर चला गया है. परिवार की बात को गंभीरता से लेकर युवती को अहमदाबाद से लेकर आए और आरोपी युवक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करवाया है. पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है. वहीं नीलगंगा थाना प्रभारी तरुण कुरील ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म की धारा 376(2)(n) में प्रकरण दर्ज किया है.(police registered a case under rape section)

सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी दोस्तीः पूरा मामला गुरुवार को सामने आया जब हिंदू संगठन युवती के परिजनों के साथ नीलगंगा थाने पर आरोपी युवक के विरुद्ध केस दर्ज करवाने पहुंचा. केस दर्ज करवाते वक्त युवती ने पुलिस को बताया कि मैं 12वीं कक्षा की छात्रा हूं और शहर के लोहार पट्टी क्षेत्र की निवासी हूं. वर्ष 2021 के अंत में सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी जावेद गुर्जर युवक से दोस्ती हुई थी. इसके बाद उससे मेरी बातचीत होने लगी. युवक ने खुद को लखनऊ का निवासी बताया था. सात ही यह भी बताया कि अहमदाबाद में वह फैब्रिकेशन का काम करता है. इसके बाद हमारी बातचीत बढ़ती गई और इसी बीच वर्ष 2022 में पढ़ाई को लेकर मेरी घरवालों से लड़ाई हुई तो मैंने यह बात अपने दोस्त को बताई तो वह अमदाबाद से मुझे लेने उज्जैन आ गया और मैं उसके साथ अहमदाबाद चली गई 15 दिन बाद लौटी. (Friendship was made through social media)

शिकायत में युवती ने यह भी बतायाः युवती ने कहा में जब घर लौट आई तो घरवाले मेरे लिए रिश्ता ढूंढ़ने लगे 24 दिसंबर वर्ष 2022 को मुझे लड़के वाले देखने आने वाले थे. चूंकि मैं अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी इसलिए मैंने दोबारा यह बात प्रेमी को बताई तो वह मुझे लेने आया और मैं उसके साथ दोबारा अहमदाबाद चली गई. जहां हम किराए के मकान में रहने लगे. इस बीच कई बार हमारे बीच रिश्ते बने. इसी दौरान मुझे प्रेमी के बारे में पता चला कि वह मुस्लिम है. उसकी कई एक्टिविटी व फोन पर बातचीत से मुझे शंका हुई और मैं उसको झांसा देकर उज्जैन लौट आई हूं और उसके खिलाफ केस दर्ज करवाया है. (In complaint the girl also said)