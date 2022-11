सिंगरौली। जिले के गढ़वा थाना क्षेत्र अंतर्गत मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है. जहां बकरी चरा रही नाबालिग भतीजी को चाचा ने अपनी हवस का शिकार बनाया. घर में सूचना मिलने के बाद परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज करा दी है. बच्ची की हालत खराब होने के बाद पुलिस ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया. यहां हालत बिगड़ने के कारण जिला मुख्यालय ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है. जहां बच्ची का उपचार किया जा रहा है. वहीं आरोपी चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. (singrauli crime minor rape) (singrauli uncle has done cruelty) (minor niece made a victim of lust) s(ingrauli police arrested uncle)

Guna Gang Rape Case: आरोपी के पिता बोले-बेटे की करतूत से शर्मिंदा हूं, खुद ही गिराया अपना घर

एकांत का फायदा उठाकर चाचा ने कर डाली हैवानियतः पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गढ़वा थाना क्षेत्र के गोदरा गांव में आरोपी हरिनारायण साकेत ने अपनी ही नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. नाबालिक बच्ची अपने दो और भाइयों के साथ बकरी चरा रही थी. दो भाइयों ने दोपहर खाना खाने के लिए घर ही गए थे. वहीं बकरी चरा रहे चाचा ने एकांत का फायदा उठाकर भतीजी को हवस का शिकार बना लिया. बच्ची की हालत खराब हो जाने के बाद परिजनों ने इसकी शिकायत गढ़वा थाना में दर्ज कराई है. वहां से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चितरंगी में भेज दिया गया. बच्ची की हालत खराब होने के बाद डॉक्टरों ने उसे सिंगरौली के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है. दुष्कर्मी चाचा हरिनारायण साकेत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. (singrauli crime minor rape) (singrauli uncle has done cruelty) (minor niece made a victim of lust) s(ingrauli police arrested uncle)