शिवपुरी। शहर के शिवपुरी रोड़ इलाके में संचालित भाजपा नेता के रिसोर्ट पर की जा रही पूल पार्टी में युवक-युवतियों के मस्ती करने की सूचना पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया. इस पूल पार्टी को उन्होंने संस्कृति के खिलाफ बताकर, एक मुस्लिम युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी आलोक कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा और रिसोर्ट संचालक के साथ ही गैर हिंदू युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की है.

शिवपुरी में गरबा के नाम चल रही पूल पार्टी में हंगामा

गरबा महोत्सव के नाम पर पूल पार्टी: हिंदूवादी संगठन मातृशक्ति संयोजिका की प्रांतीय संयोजक अनीता सिंह सिकरवार का आरोप है कि, इस रिसोर्ट में नवरात्रि पर गरबा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था. जिसमें गैर हिंदुओं को प्रवेश नहीं था, फिर भी रिसोर्ट में गैर हिंदू युवकों को प्रवेश दिया गया. संस्कृति के खिलाफ राजाराम रिसोर्ट में पूल पार्टी आयोजित कराई गई और उसमें युवक-युवतियां एक साथ स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहे थे. पार्टी में युवतियों के बीच कुछ मुस्लिम युवकों को भी रुपये के लालच में प्रवेश दिया गया. इस पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताकर रिसोर्ट संचालक और अन्य दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

गैर हिंदू युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया: सोमवार की दोपहर 2 बजे विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने एसपी आलोक कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है. एसपी आलोक कुमार सिंह का कहना है कि, राजाराम रिसोर्ट के खिलाफ शिकायत मिली है. मामले की जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस जल्द ही राजाराम रिसोर्ट के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है. क्योंकि, इस मामले को लेकर हो रहे बवाल के अलावा रिसोर्ट संचालक के पास स्विमिंग पूल चलाने की अनुमति नहीं है. (Pool party name of Garba in Shivpuri) (VHP ruckus at pool party Shivpuri) (Pool party at BJP leader resort in Shivpuri)