शिवपुरी। सिटी कोतवाली के कठमई क्षेत्र में एक युवक घायल हालत में पड़ा हुआ मिला. युवक के गले से खून बह रहा था, गले में धारदार हथियार के निशान थे. राहगीरों ने इसकी सूचना तत्काल 108 एम्बुलेंस को दी. एम्बुलेंस की मदद से घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. Shivpuri News, man cut vein of his hand while drunk, Injury in neck of Shivpuri man



युवक बोला शराब पी रहा था फिर पता नहीं चला: इलाज के दौरान युवक ने अपना नाम गोलू शाक्य निवासी कमलागंज बताया. गोलू का कहना है कि वह आज दोपहर देशी शराब पीने के लिए कठमई क्षेत्र में गया हुआ था. जहां पर बैठकर शराब पी रहा था, इसी दौरान उसके पास में तीन अन्य लोग भी शराब पी रहे थे. इसके बाद उसे पता नहीं है कि वह कैसे घायल हुआ. गोलू का कहना है कि उसे अस्पताल में होश आया है, इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसके गले पर वार किसने किया.

प्रेमिका की शादी के बाद युवक बना देवदास

पूछताछ के दौरान गोलू ने बताया शराब पीने का शौकीन है. उसने अपनी प्रेमिका की शादी के बाद से शराब पीना शुरू कर दिया था. इस बात को गुजरे कई वर्ष हो चुके हैं. अब उसकी प्रेमिका का एक बच्चा भी है, तभी से वह शराब पीता आ रहा है. गोलू के हाथ में कटने के कई निशान है, जिनके बारे में उसने बताया कि अपने प्रेम प्रसंग के दौरान वह कभी भी अपने हाथ को ब्लेड से काट लिया करता था. सूत्रों की मानें तो गोलू स्मैक का नशा भी करता है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. Shivpuri News, man cut vein of his hand while drunk, Injury in neck of Shivpuri man