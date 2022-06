शिवपुरी। कोलारस थाना क्षेत्र से किसान के साथ चोरी की वारदात सामने आई है. किसान बैंक से पैसे निकाल कर सामान खरीदने जा रहा था इस दौरान चोर किसान के बैग से पैसा निकाल कर भाग निकले. किसान ने घटना की शिकायत कोलारस थाने पर दर्ज कराई है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है.

किसान का लाखों रुपयों से भरा बैग ले उड़ा नाबालिग चोर

रिजोदा गांव के रहने वाले अनंत सिंह रघुवंशी बेटे के साथ बैंक से गोल्ड लोन लेने कोलारस पहुंचे थे. यहां बैंक में सोना रखकर एक लाख सत्तर हजार की राशि का लोन लिया था. पैसे निकालने के बाद वह जनरल स्टोर पर सामान खरीदने गए. इस दौरान अज्ञात चोर बैग चोरी कर भाग निकला. चोरी होने की शिकायत किसान अनंत सिंह ने कोलारस थाने में पहुंचकर दर्ज कराई है. किसान आनंद सिंह ने बताया कि, उसने अपने भाई की जमीन का सौदा किया था. सोमवार को रजिस्ट्री करानी थी. इस कारण उसने बैंक से एक लाख सत्तर हजार रुपये निकाले थे. Agar Crime News: ज्वेलर्स की दुकान में खिड़की तोड़ कर घुसे चोर, लाखों की चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद

सीसीटीवी में कैद हुआ चोर: चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है. वीडियो में एक नाबालिग चोर नजर आता है जो दो अन्य चोरों के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया था. पैसे उड़ाने के बाद उसी मोटरसाइकिल पर नाबालिग चोर मौके से फरार हो जाता है. सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के आधार पर कोलारस थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है.

