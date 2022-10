शिवपुरी। जिले में सोमवार की सुबह कोटा-कानपुर हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. जहां कंटेनर ने एक बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार बाप-बेटी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. बताया जा रहा है कि लड़की अपने पिता के साथ टीला करैरा से दिनारा कक्षा सातवीं के छमाही पेपर देने जा रही थी. इसी दौरान दिनारा पिछोर तिराहे के पास तेज रफ्तार कंटेनर ने इनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी. पुलिस ने मौके से कंटेनर चालक को हिरासत में ले लिया है. वहीं बाप बेटी के शव को पोस्टमार्टम के लिए पीएम हाउस भिजवाया है.

पिता के साथ बाइक से पेपर देने जा रही थी बेटी: जानकारी के अनुसार, करैरा टीला के निवासी जीतेंद्र बंशकार सोमवार की सुबह कक्षा सातवीं में पढ़ने वाली अपनी 12 वर्षीय बेटी दीपाली वंशकार को छमाही के पेपर दिलाने बाइक से दिनारा जा रहे थे. तभी दिनारा पिछोर तिराहे के पास पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार कंटेनर ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में दोनों बाप-बेटी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

कंटेनर चालक को गिरफ्तार: दिनारा थाना प्रभारी रामराजा तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने कंटेनर चालक को हिरासत में लेकर कंटेनर जब्त कर लिया है. मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शरू कर दी है.

