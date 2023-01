भोपाल। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने ठंड को देखते हुए सभी स्कूलों के समय में संशोधन के आदेश जारी किए हैं. भोपाल के सभी शासकीय, आशासकीय स्कूल, आंगनवाड़ी सुबह 9:30 बजे से ही शुरू होंगे.कलेक्टर लवानिया ने बताया कि सिंगल शिफ्ट में चलने वाले स्कूल सुबह 9:30 बजे से और जिन स्कूलों में 2 शिफ्ट में कक्षाएं लगती हैं. वह स्कूल सुबह 9:00 बजे से शुरू होंगे. यह आदेश सभी स्कूलों पर आज से ही लागू होगा. (School timings changed due to winter)

पड़ रही है कड़ाके की ठंडः भोपाल में पड़ रही ठंड और कोहरे के चलते सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को आ रही थी. ऐसे में भोपाल जिला कलेक्टर अविनाश लवानिया ने स्कूलों के समय में परिवर्तन कर दिया है. सभी स्कूलों के समय में 9:30 का समय निर्धारित किया गया है. लवानिया ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया कि तेज ठंड को देखते हुए भोपाल के स्कूलों का समय बदला जा रहा है. भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जारी किए आदेश में कहा कि ठंड को देखते हुए सभी स्कूलों के समय में संशोधन के आदेश जारी किए है. (Exams will also start from 9 am)

MP Weather Today: आ गई कड़ाके की ठंड, कई जिलों में ठिठुरे लोग, अलर्ट जारी

स्कूलों का बदला हुआ समय आज से ही प्रभावी होगाः अब से भोपाल के सभी शासकीय, आशासकीय स्कूल, आंगनवाड़ी सुबह 9:30 बजे से ही शुरू होंगे. जबकि सिंगल शिफ्ट में चलने वाले स्कूल सुबह 9:30 बजे से और जिन स्कूलों में 2 शिफ्ट में कक्षाएं लगती हैं, वह स्कूल सुबह 9:00 बजे से शुरू होंगे. यह आदेश सभी स्कूलों पर आज से ही प्रभावी होगा. बता दें कि भोपाल में पिछले 2 दिनों से कोहरे की मार है. सुबह के समय काफी ठंड रहती है. जिसे देखते हुए भोपाल के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी कलेक्टर को स्कूलों का समय परिवर्तित करने के लिए कहा था. (Changed school timings will effective from today)

शिवपुरी में 1 से 8 तक के स्कूल 7 तक बंदः जिले में नववर्ष के प्रारंभ होते ही शीत लहर का प्रकोप बढ़ गया है. लगातार बढ़ रही ठंड और कोहरे को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक संचालित समस्त शासकीय, अर्धशासकीय और निजी स्कूलों के लिए 4 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक अवकाश घोषित करने का आदेश जारी किया है. कलेक्टर का कहना है कि इस हफ्ते के अंत तक का अवकाश घोषित किया गया है. अगर मौसम में सुधार होता है तो स्कूल पहले की तरह खोले जाएंगे और अगर मौसम में सुधार नहीं हुआ तो अवकाश की अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है. साल के पहले दिन से ही शिवपुरी में एकाएक पारे में गिरावट देखी जाने लगी थी. शिवपुरी का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक पहुंच चुका है. (Schools from 1 to 8 in Shivpuri closed till 7)