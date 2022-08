श्योपुर। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के जंगल में हथियार धारी बदमाशों का मूवमेंट बढ़ गया है. इन बदमाशों के द्वारा जंगल में पशु पालकों को डराया धमकाया जा रहा है और उनसे रकम वसूली की जा रही है. बदमाशों के इस गिरोह की पहचान मुरैना और राजस्थान के धोलपुर इलाके के इनामी बदमाश गुड्डा गुर्जर के रूप में हुई है. सूचना मिलने के बाद जिले के 7 थानों की पुलिस और एएसपी सत्येंद्र सिंह तोमर जंगल की खाक छानने में जुट गए हैं.

बारिश के सीजन में जंगल में सक्रिय हो जाते हैं बदमाश: बारिश के सीजन में जिले के पशुपालक मवेशियों को जंगल की हरी घास खिलाने के लिए खिरकाई (जंगल में लकड़ी का झोपड़ीनुमा घर) बनाकर रहते हैं. इसके साथ ही हथियार धारी बदमाश भी जंगल में सक्रिय हो जाते हैं. उनके द्वारा पशुपालकों को डराया धमकाया जाता है. उनसे वसूली की जाती है. कई बार बदमाश पशुपालकों को बंधक बनाकर उनके मवेशियों तक को ले जाते हैं. इन हालातों में पुलिस को फजीहत का सामना करना पड़ता है. हर साल बारिश के सीजन में इस तरह के हालात निर्मित होते रहते हैं.

पुलिस ने लिए पशुपालकों के मोबाइल नंबर: अब जिले में इनामी बदमाश गुड्डा गुर्जर की गैंग सक्रिय होकर पशुपालकों को डरा धमका रही है. इसे देखते हुए जिले भर के साथ पुलिस थानों के करीब 70 जवान और अधिकारी जंगल में उतर कर पशुपालकों के मोबाइल नंबर ले रहे हैं ताकि, बदमाशों के मूवमेंट की जानकारी मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच सके. हालांकि पुलिस को गुड्डा गुर्जर की गैंग का कोई भी सुराग जंगल में नहीं लग सका है. जिसे देखते हुए पुलिस लगातार जंगल सर्चिंग कर रही है.

गुड्डा गुर्जर की गैंग जंगल में सर्चिंग जारी: एएसपी सतेंद्र सिंह तोमर (ASP Satyendra Singh Tomar) का कहना है कि ''हर साल बारिश के सीजन में खिरकाई लगाने वाले पशुपालकों को बदमाश परेशान करते हैं. इसे देखते हुए जंगल में सर्चिंग की जा रही है और पशुपालकों से संपर्क बनाए रखने के लिए उनके मोबाइल नंबर लिए जा रहे हैं. पुलिस के नंबर भी उन्हें दिए जा रहे हैं ताकि, किसी भी वारदात को होने से रोका जा सके''.

