शाजापुर/शिवपुरी। शाजापुर जिले के अकोदिया में एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में गुरुवार रात भीषण आग लग गई और दुकान धू-धू कर जल उठी. बड़ी-बड़ी आग की लपटें निकलने लगी. आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. खबर सुनते ही बड़ी संख्या में लोग क्षेत्र में पहुंच गए और बमुश्किल आग पर काबू पाया गया. आग की अन्य घटना शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र के पडौरा गांव में हुई. यहां 8 वर्षीय बच्ची ने शाम को खाना बनाना के लिए चूल्हा जलाया. उसी की चिंगारी उड़कर झोपड़ी में ऊपर छप्पर में चली गई. देखते ही देखते ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. इस 8 वर्षीय बच्ची ने अपनी जान बाहर निकलकर तो बचा ली, लेकिन वहीं झोपड़ी में सो रही उसकी 4 साल की बहन बाहर नहीं निकल पाई और बुरी तरह झुलस गई. उसे बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया जहां उसी हालत गंभीर बताई जा रही है. (Shivpuri hut fire 4 year old girl badly burnt)

दुकान और इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाकः जानकारी के मुताबिक अकोदिया के सब्जी मंडी क्षेत्र में दामोदर रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग लग गई थी. सूचना मिलने पर अकोदिया थाना पुलिस और जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे सब ने मिलकर आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी. इसी दौरान अकोदिया और शुजालपुर की दो दमकल गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गईं. उन्हाेंने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया. हालांकि तब तक दुकान सहित दुकान में रखा इलेक्ट्रॉनिक का सामान लगभग पूरी तरह जलकर खाक हो गया. फिलहाल आग किस कारण से लगी उसका पता नहीं चल पाया है. अकोदिया पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. (Shajapur shop and goods gutted in fire)

MP के सतना में बड़ा हादसा: झोपड़ी में आग लगी, तीन जिंदा जले

करीब 80 फीसद तक जल चुकी है बच्चीः शिवपुरी से मिली खबर के अनुसार 8 वर्षीय बच्ची ने माता-पिता के लिए खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाया था. तभी एक चिंगारी छप्पर में चली गई. जिसने बड़ी आग का रूप धारण कर लिया. इसमें उसकी 4 साल की मासूम बहन आग की चपेट में आने से बुरी तरीके से झुलस गई. परिजनों ने मासूम को पहले जिला अस्पताल भर्ती कराया. इसके बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. आग में झुलसी 4 साल की बच्ची के चाचा रविंद्र ने बताया कि जलती झोपड़ी से झुलसी बच्ची को बाहर निकाला परन्तु फार्म मालिक देवा सरदार ने उनकी कोई भी मदद नहीं की. अन्य मजदूर की बाइक मांगकर बच्ची को बाइक से रात में जिला अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया था. ड्यूटी डॉक्टर ने बताया कि बच्ची आग की चपेट में आने से 70-80 फीसद तक झुलस गई है. (The girl has been burnt up to 80 percent)