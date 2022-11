शहडोल। शहडोल जिला भले ही आदिवासी जिला है, लेकिन यहां एक से एक प्रतिभावान खिलाड़ी हैं. क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो, फुटबॉल हो, एथलेटिक्स हो या फिर कराटे एक से धुरंधर खिलाड़ी आपको इस जिले में मिल जाएंगे. अब एक बार फिर से कराटे के खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खिलाड़ी ने शहडोल जिले का नाम रोशन किया है. नवंबर के इसी महीने में इंडोनेशिया के जकार्ता में अपने कराटे के खेल का दम दिखाते नजर आएंगे. shahdol hopes for medal from ramkishore chaurasia)

इंडोनेशिया के जकार्ता में दिखेगा दमः दरअसल शहडोल जिले के सीनियर कराटे खिलाड़ी रामकिशोर चौरसिया ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. कराटे में देश ही नहीं बल्कि विदेश में शहडोल का नाम रोशन करने की तैयारी है. कराटे खोलाड़ी रामकिशोर चौरसिया का सिलेक्शन अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप के लिए हुआ है, जो कि भारतीय दल में शामिल होकर इंडोनेशिया के जकार्ता में अपने कराटे के खेल का हुनर दिखाते नजर आएंगे. (will show strength in karate held in Jakarta)

जानिए कब है मुकाबलाः कराटे खिलाड़ी रामकिशोर चौरसिया के मुताबिक world karate championship सीरीज ए के मुकाबले इंडोनेशिया के जकार्ता में 18 से 20 नवंबर के बीच है. रामकिशोर चौरसिया 60 किलो वजन वर्ग में खेलते नजर आएंगे, और उनसे मैडल की भी उम्मीद होगी, क्योंकि सीनियर वर्ग में राम किशोर चौरसिया एक टैलेंटेड कराटे खिलाड़ियों में से एक हैं.(Know when is the competition)

खुद भी खेलते हैं युवाओं को सिखाते भी हैंः बता दे कि राम किशोर चौरसिया खुद भी खेलते हैं और युवाओं को भी सिखाते हैं. रामकिशोर चौरसिया जिला मुख्यालय में ही युवा खिलाड़ियों को कराटे के गुर सिखाते हैं और कराटे के नए-नए खिलाड़ियों को तैयार करते हैं. साथ में खुद भी सीनियर वर्ग में खेलते हैं. जकार्ता में उनसे शहडोल ही नहीं, बल्कि पूरे देशवासियों को पदक की उम्मीद होगी. कराटे खिलाड़ी रामकिशोर कई बार राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भी हिस्सा ले चुके हैं और पदक भी जीत चुके हैं. साल 2017 के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो कि मलेशिया में खेला गया वहां रामकिशोर चौरसिया ने सिल्वर पदक भी जीता था. (He himself plays and also teaches the youth)