सिवनी। भारी गहमागहमी और प्रदर्शन के बीच शुक्रवार को हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में गोंगपा की मालती डहेरिया के सहारे भाजपा ने अध्यक्ष पद हासिल कर लिया. मालती को निर्विरोध अध्यक्ष घोषित किया गया. कांग्रेस से अध्यक्ष पद के दावेदार ब्रजेश लल्लू बघेला नामांकन जाति प्रमाण पत्र पेश नहीं कर सके. जिसका फायदा मालती डहेरिया को मिल गया. और बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस हाथ मलते रह गई. मालती की जीत पर भाजपा ने जश्न मनाया और नारेबाजी की. जबकि मालती डहेरिया ने भाजपा से इस्तीफा देकर गोंडवाना पार्टी में शामिल हुईं थीं. मालती डहेरिया की जीत पर भाजपा द्वारा खुशी मनाने की सियासी गलियारों में अलग-अलग चर्चाएं हो रही हैं.

कांग्रेस के उम्मीदवार ब्रजेश लल्लू बने उपाध्यक्ष: वहीं उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस समर्थित ब्रजेश लल्लू बघेल के आवेदन को स्वीकार कर लिया गया. मतदान में ब्रजेश लल्लू बघेल को 14 मत मिले जबकि प्रतिद्वंदी ललिता दीपचंद उइके को महज पांच वोट मिले. 9 मतों के बड़े अंतर से उपाध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस समर्थित ब्रजेश लल्लू बघेल विजयी हुए. वहीं चुनाव के दौरान कांग्रेस ने प्रशासन पर शासन के दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए जमकर धरना प्रदर्शन किया.

