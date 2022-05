सिवनी। बीते दिनों गोवंश की तस्करी में भीड़ ने 2 आदिवासियों की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. मृतकों के परिजनों से मिलने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिमरिया और सागर गांव पहुंचे. जहां उन्होंने CBI जांच की मांग करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी 'भाजपा भगाओ आदिवासी बचाओ' अभियान चलाएगी. उन्होंने कहा कि आदिवासियों की हत्या की घटना के एक नहीं कई वीडियो वायरल हो चुके हैं. पूरे गांव ने इस घटना को होते हुए देखा है, फिर भी सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई जा रही है. (Mob Lynching Seoni)

सिवनी में पीड़ित आदिवासियों से मिले कमलनाथ

आदिवासियों की विरोधी है भाजपा: पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने शिवराज सरकार को आदिवासियों का विरोधी बताया. कमलनाथ ने कहा कि हमारे देश का संविधान सबको समान अधिकार देता है. लेकिन देश का संविधान इस समय गलत हाथों में चला गया है, हमें उसे वापस लाना होगा. उन्होंने कहा भाजपा के राज में आज देश की संस्कृति खतरे में हैं, देश की विरासत पर आक्रमण हो रहा है. इस मौके पर कमलनाथ के साथ MP यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, तरुण भनोट, विधायक ओमकार मरकाम, समेत सिवनी जिले के तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे.

कांग्रेस आदिवासियों के हितों को लेकर प्रदेश स्तर पर अभियान चलाएगी. हमारे देश का संविधान सबको समान अधिकार देता है. लेकिन देश का संविधान इस समय गलत हाथों में चला गया है, हमें उसे वापस लाना होगा.

कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री

ये है मामला: मध्यप्रदेश के सिवनी जिले के बादलपार गांव में दिल दहला देने वाली मॉब लिचिंग की घटना सामने आई थी. गौवंश की तस्करी के शक के चलते दो युवकों की हत्या कर दी गई थी. मारपीट में तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था. इस मामले में 6 नामजद हत्यारों के साथ 10 अज्ञात हमलावरों की रिपोर्ट भी पुलिस थाने में दर्ज है. पूरे मामले में 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. (kamalnath visit seoni) (Mob lynching in Seoni) (tribals killed in mob lynching in MP) (kamalnath said indian Constitution in wrong hands)