सीहोर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को सीहोर पहुंच रहे हैं. शासकीय चंद्रशेखर आजाद कॉलेज व आवासीय खेल परिसर में कन्या पूजन व व्रक्षारोपन कार्यक्रम के पश्चात भाजपा कार्यालय के भूमिपूजन व बीजेपी प्रदेश पिछड़ा वर्ग की प्रदेश स्तरीय बैठक में होटल क्रीसेंट में सम्मिलित होंगे.(shivraj in sehore) (Shivraj will have a road show)

Saga Gaurav Diwas पाठ्यपुस्तक में शामिल होगी डॉ गौर की जीवनी, भारतरत्न के लिए करेंगे प्रयास- CM शिवराज

शिवराज का होगा रोड शोः मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इसके बाद 1:45 पर भोपाल वापस लौट जाएं. मुख्यमंत्री फिर शाम को दोबारा 7:00 बजे फिर सीहोर आएंगे. जहां वे सीहोर के गौरव दिवस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे. पहले सीएम हेलीपैड से शहीद स्थल जाएंगे. इसके बाद शहीद कुंवर चैन सिंह की छतरी पर जाएंगे. इसके बाद जैन समाज के पंचकल्याणक महोत्सव में सम्मिलित होंगे. शाम 7:30 बजे मनकामेश्वर मंदिर से शुरू होगा मुख्यमंत्री का रोड शो. यह रोड शो रविंद्र सांस्कृतिक भवन पहुंचेगा. जहां मुख्यमंत्री गौरव दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे. इस अवसर पर नगर की 32 प्रतिभाओं को मुख्यमंत्री करेंगे सम्मानित. इस अवसर पर 41 करोड़ से अधिक के कार्यों का भूमिपूजन व लोकार्पण करेंगे. (Shivraj will have a road show) (32 talents will be honored)