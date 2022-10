सीहोर। शहर की थाना कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है. किराना व्यापारियों से ठगी करने वाला अंतरराज्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. आरोपी रेलवे का सप्लायर बनकर ठगी की घटना को अंजाम देता था. प्रेस वार्ता करते हुए एसपी मयंक अवस्थी ने मामले का पूरा खुलासा किया है. (sehore gang off thugs) (sehore police busted interstate gang of thugs) (sehore Police arrested from chhattisgarh)

जाने कैसे लगाया किराना व्यापारी को चूनाः पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अजय कुमार चाण्डक की स्टेशन रोड सीहोर में किराने की थोक की दुकान में दिनांक 27 अगस्त 2022 को एक व्यक्ति कार से आया था. उसने उन्हें अपना नाम राम सिंघानिया बताया था और अपने आप को रेलवे का सप्लायर बताकर परिचय दिया था. राम सिंघानिया नामक इस व्यक्ति ने अजय चाण्डक की दुकान से तेल, शुद्ध घी, चाय व मशाले खरीदे. जिनकी कीमत लगभग एक लाख 25 हजार रुपये थी. उसने खरीदे गये माल की डिलेवरी वेयर हाउस में करवा ली और 27 अगस्त को शनिवार का दिन होने के कारण उसने बैंक बंद होने का बहाना बनाकर अजय चाण्डक को नकद रुपये देने में असमर्थता जतायी. उसे अपने झांसे में लेकर फेडरल बैंक के दो चेक दे दिए. अजय चाण्डक ने जब सोमवार को उन चेक को बैंक में लगाया तो बैंक से उन चेको के फर्जी होने की जानकारी मिली. उसी दिन ठीक इसी प्रकार की ठगी इस व्यक्ति के द्वारा श्रीनिधी एजेंसी नेहरु कालोनी सीहोर में भी हुई थी. उनसे भी करीब 50 हजार रुपये के मसाले खरीदकर उन्हें भी फर्जी चेक थमा दिए थे.

पुलिस ने दो लाख की कीमत का सामान भी जब्त किया

छत्तीसगढ़ से पुलिस ने किया गिरफ्तारः सीहोर पुलिस टीम द्वारा रायपुर, नागपुर, भोपाल तथा सीहोर में ठग की मिली लोकेशन के आधार पर तकनीकी सहायता प्राप्त कर एक संदिग्ध मोबाइल नंबर का पता लगाया. इसकी जांच करने पर एक ऐसा मोबाइल नंबर पुलिस टीम के हाथ लगा जो यकीनी तौर पर इसी ठग द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था. इस मोबाइल नंबर की लोकेशन और सिम धारक के पते के आधार पर जब पुलिस ने तहकीकात शुरु की तो बिलासपुर (छग) के हेमू नगर कालोनी से पुलिस ने इस ठग को गिरफ्तार कर लिया. जिसने अपना असली नाम विराज अग्रवाल पुत्र सुभाष अग्रवाल उम्र 44 साल निवासी हेमू नगर मुर्रा भाटा रोड बिलासपुर (छग) बताया. उसने बमुश्किल अपना जुर्म कुबूल किया.

गिरोह ने एमपी से सटे कई अन्य राज्यों में भी ठगी कीः ठग के पास से पुलिस द्वारा पूरा माल बरामद कर जब्त कर लिया गया है. जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपये हैं. विराज अग्रवाल ने पूरे देश में कई जगहों पर इसी प्रकार से ठगी की अन्य वारदाते करना भी कुबूल किया हैं. इसमें उज्जैन (मप्र), वर्धा (महाराष्ट्र), मथुरा (उप्र), सीकर (राजस्थान) तथा कई अन्य शहरो में ठीक इसी प्रकार की कार्यप्रणाली का उपयोग कर ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है. इन स्थानों पर भी विराज अग्रवाल ने अपना फर्जी नाम बताते हुए अपने आप को रेलवे का सप्लायर बताया था. अपने वेयर हाउस के उद्घाटन का निमंत्रण पत्र देकर, मजदूरों के नाम की फर्जी सिम लेकर उन्हीं के नाम पर बैंक में खाता खुलवाकर, उन्हीं बैंक खातों के चेक अपने शिकारी व्यापारियों को देकर ठगी की वारदातें उसने की हैं. इन शहरों से भी पुलिस विराज अग्रवाल से पूछताछ करने सीहोर आ रही हैं.