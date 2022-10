सतना। मध्यप्रदेश के सतना जिले के रामनगर के कर्रा ग्राम में आज एक अजीबोगरीब घटनाक्रम सामने आया है. कर्रा गांव के निवासी 10 वर्षीय मासूम बच्ची कृष्णा कुशवाहा अपने पड़ोसी के यहां टीवी देखने गई थी. जहां मासूम बच्ची ने टीवी सीरियल में एक रस्सी का एक स्टंट देखा और वह वहां से अपने घर आ गई. जहां उसने वह स्टंट करके देखा और उसकी जान चली गई. (satna news) ( girl died during stunt in satna) (satna police engaged in investigation) (girl stunt after watching serial in satna)

स्टंट में गई मासूम की जान: दरअसल, बच्ची जब पड़ोस के घर से टीवी देखकर आई तब घर में कोई नहीं था. मासूम ने पहले तो छत से रस्सी में फंदा बनाकर झुलाया. फिर कुर्सी में चढ़कर रस्सी के फंदे को अपने गले में लगाया और कुर्सी को पैर से धकेल दिया. देखते ही देखते चंद मिनटों में मासूम काल के गाल में समा गई. टीवी सीरियल का स्टंट मासूम बच्ची के मौत का साया बन गया. उस साये के साथ मासूम बच्ची की मौत हो गई.

जांच में जुटी पुलिस: जानकारी के मुताबिक मृतिका पांच भाई बहन है. मृतिका कृष्णा कुशवाहा तीसरे नंबर की बहन थी. घटना के वक़्त घर में कोई नहीं था. बच्ची का पिता राजेश कुशवाहा मजदूरी का कार्य करते हैं और मां भी गांव में खेतो में मजदूरी करती है. बच्ची घर में बुधवार शाम अकेली थी, तब उसने स्टंट करने की कोशिश की और उसकी जान चली गई. जैसे ही बच्ची की मां शाम को घर आई तो नजारा देखकर उसके होश उड़ गए. चीख-पुकार और रोने की आवाज से पूरा गांव एकत्र हो गया. मां ने फौरन बच्ची को फांसी के फंदे से उतारा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. जानकारी मिलते ही रामनगर पुलिस मौके पर पहुंच गई और तफ्तीश में जुट गई है. वहीं इस बारे में गांव के जनपद सदस्य कालिका प्रसाद पटेल ने बताया कि टीवी सीरियल का स्टंट में बच्ची की मौत हो गई.