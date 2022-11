सागर। सागर गौरव दिवस पूरे जिले के gaurav divas है. इस दिन सभी लोग अपने-अपने घरों पर रोशनी कर एक-एक दीप हरिसिंह गौर की जयंती के अवसर पर जलाकर डॉ. गौर को याद करें. ये विचार नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने गौर, गौरव दिवस की आयोजन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में व्यक्त किए. बैठक में तय किया गया कि मुख्य कार्यक्रम तीन बत्ती गौर मूर्ति पर आयोजित होगा. बैठक में Revenue and Transport Minister Govind Singh Rajput, विधायक शैलेंद्र जैन, महापौर संगीता तिवारी सहित कलेक्टर दीपक आर्य सहित गणमान्य नागरिक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद थे.

Sagar Pride Day मप्र सरकार और सागर विश्वविद्यालय के सहयोग से सीएम शिवराज की मौजूदगी में होगा ऐतिहासिक आयोजन

हर घर में दीपक जलाने और रोशनी की अपीलः नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि डॉ. हरिसिंह गौर की जयंती 26 नवंबर एवं सागर के गौरव दिवस के अवसर पर नगर सहित संपूर्ण जिले के निवासी अपने घरों पर एक दीप प्रज्वलित कर डॉ. हरिसिंह गौर को याद करें. सागर के गौरव दिवस के अवसर पर सभी लोग गौर दिवाली मनाए एवं आतिशबाजी भी करें. उन्होंने कहा कि ये गौरव दिवस सागर में सभी के लिए गौरव दिवस होगा. सागर गौरव दिवस को सफल बनाने के लिए सर्वप्रथम एक आयोजन समिति बनाई जाए. जिसमें 51 सदस्य शामिल हों. उन्होंने कहा इसी प्रकार से समस्त 48 वार्डों में वार्ड पार्षद की अध्यक्षता में 11 सदस्य समिति का गठन किया जाए. (lights and lamp should be lit in every house)

मुख्यमंत्री की मौजूदगी में होगा मुख्य कार्यक्रमः मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि आयोजन समिति में समस्त जनप्रतिनिधि गणमान्य नागरिक सामाजिक संगठनों, व्यापारिक संगठन और स्वयं सेवी संगठनों के पदाधिकारी, डॉक्टर, अधिवक्ता, पत्रकार सहित अन्य नागरिक जन को शामिल किया जाए. जिससे कि ये कार्यक्रम जन-जन का कार्यक्रम बन जाए. सागर के गौरव दिवस के आयोजन के संबंध में आयोजित कोर कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया कि मुख्य कार्यक्रम गौर मूर्ति तीनबत्ती पर शाम 5 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया जाएगा. जिसमें सर्वप्रथम डॉ. हरिसिंह गौर की मूर्ति पर माल्यार्पण मुख्य अतिथि द्वारा किया जाएगा. तत्पश्चात सागर के गौरव को सम्मानित किया जाएगा. साथ ही लगभग 200 करोड़ रुपए से अधिक की कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण भी मुख्य अतिथि द्वारा किया जाएगा. (main program will be held in presence of CM)

आयोजन समिति की बैठक 17 नवंबर कोः कोर समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी आयोजन समिति की बैठक 17 नवंबर को दोपहर 2 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी. जिसमें शासन के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, मंत्री भूपेंद्र सिंह, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, सांसद राज बहादुर सिंह, विधायक शैलेंद्र जैन, प्रदीप लारिया सहित समस्त विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि भाग लेंगे. (sagar gaurav divas)