सागर। शिवराज सरकार के राजस्व एवं परिवहन मंत्री और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे करीबी गोविंद सिंह राजपूत पर भाजपा से निष्कासित नेता राजकुमार सिंह धनोरा लगातार जमीनों की हेराफेरी के आरोप लगाकर परेशानी खड़ी करने का काम कर रहे हैं. अब राजकुमार सिंह धनोरा पर गबन के मामले में FIR दर्ज की गई है. दरअसल राजकुमार सिंह धनोरा पर सरपंच रहते हुए एक करोड़ से ज्यादा राशि के गबन का मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में राहतगढ़ जनपद पंचायत के CEO ने राहतगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई है. जिसमें मेनवारा कला के सरपंच रहते हुए राजकुमार सिंह धनोरा और पंचायत सचिव कमलेश साहू के साथ मिलकर गबन को अंजाम दिया था. (MP news Rajkumar dhanora Got caught in the embezzlement of 1 crore)

राहतगढ़ थाने में दर्ज हुआ मुकदमा

राहतगढ़ थाने में दर्ज हुआ मुकदमाः राहतगढ़ थाना में दर्ज FIR के अनुसार राहतगढ़ जनपद पंचायत के CEO सुरेश कुमार प्रजापति ने एक आवेदन ग्राम पंचायत मैनवारा कला में हुई आर्थिक अनियमितताओं के संबंध में पेश किया है.आवेदन पत्र में तत्कालीन सरपंच राजकुमार सिंह धनोरा एवं सचिव कमलेश साहू के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करने की शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में तत्कालीन सरपंच राजकुमार सिंह धनोरा और सचिव कमलेश साहू पर बिना कार्य कराए हुए खाते से राशि निकालकर सरकार की ग्रामीण विकास हेतु प्रदान की गई निधियों के दुरुपयोग की शिकायत पेश की गयी है. (Case registered in Rahatgarh police station)

BJP से निष्कासित नेता को मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से जान का खतरा, जमीन की हेराफेरी का किया खुलासा

लेखे-जोखे में भी की गई हेराफेरीः इनलोगों ने लोकसेवक के पद पर रहते हुए अपने कृत्य से फर्जी और जाली बिल और कूटरचित दस्तावेज का उपयोग कर धोखाधड़ी करके एक करोड़ 31 लाख 97 हजार की राशि का गबन किया गया है. इस राशि के लेखे-जोखे में भी हेराफेरी की गई है. अकाउंट से संबंधित जाली दस्तावेज बनाकर राशि का दुरुपयोग किया गया है.थाना राहतगढ़ में पेश किए गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर राजकुमार सिंह धनोरा और तत्कालीन सचिव कमलेश साहू के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है. राहतगढ़ थाना में राजकुमार सिंह धनोरा के खिलाफ धारा 409, 420, 467, 468, 471 और 477 ई के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है. गबन और हेराफेरी के कारनामों को 1 मार्च 2016 से 30 जून 2022 तक अंजाम दिया गया है. (Rigging was also done in the accounts)

कौन है राजकुमार सिंह धनौराः राजकुमार सिंह धनोरा की बात करें तो इनकी सबसे बड़ी पहचान शिवराज सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के रिश्तेदार होने की है. यह पहले भाजपा के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने गोविंद सिंह राजपूत की विधानसभा सुरखी में 2023 चुनाव में स्थानीय प्रत्याशी की मांग को लेकर अभियान छेड़ा हुआ था. मंत्री गोविंद सिंह राजपूत फिलहाल सुरखी से ही विधायक हैं, लेकिन वह सुरखी विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले नहीं हैं. ऐसी स्थिति में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने संगठन स्तर पर राजकुमार सिंह धनोरा की शिकायत दर्ज कराई और संगठन ने कड़ी कार्यवाही करते हुए राजकुमार सिंह धानोरा को भाजपा से निष्कासित कर दिया था. (who is rajkumar singh dhanaura)

मंत्री गोविंद सिंह की मुसीबतें बढ़ाने वाले राजकुमार धनोरा 1 करोड़ के गबन में फंसे

निष्कासित हुए तो गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ खोला मोर्चाः राजकुमार सिंह धनोरा भाजपा से निष्कासित हुए, तो उन्होंने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और एक से बढ़कर एक खुलासे किए. सबसे पहले उन्होंने जेसीनगर क्षेत्र में बरखेड़ा महंत गांव के एक मंदिर की बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने का आरोप मंत्री के जिला पंचायत अध्यक्ष भाई हीरा सिंह राजपूत पर लगाया. उसके बाद उन्होंने मंत्री को अपने सालों से दान में मिली 50 एकड़ जमीन का खुलासा किया. राजकुमार सिंह धनोरा यहीं नहीं रुके, उन्होंने लगातार एक के बाद एक जमीन की हेराफेरी के आरोप मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर लगाए. माना जा रहा है कि मंत्री के खिलाफ मुहिम छेड़े जाने को लेकर मंत्री ने उनके सरपंच कार्यकाल की जांच कराई, तो यह घोटाला सामने आया. (Opened a front against Govind Singh Rajput when he was expelled)