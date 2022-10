सागर। शहर की लाखा बंजारा झील के किनारे अमृत योजना के अंतर्गत पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेई के नाम पर अटल पार्क शुरू किया गया है. इस पार्क को शुरू हुए करीब डेढ़ साल बीत गया है. पार्क में लोग मनोरंजन और खाने पीने के लिए जाने लगे हैं. लेकिन जिस शख्सियत के नाम पर पार्क बनाया गया, उनकी मूर्ति की स्थापना का अभी भी इंतजार है. (sagar atal park is waiting for his statue)

विधायक ने बताया क्यों नहीं स्थापित हो पायी प्रतिमा

अटल पार्क को बाजपेयी जी की मूर्ति का इंतजारः दरअसल नगर निगम को अटल बिहारी बाजपेई की मूर्ति स्थापित करने के लिए प्लेटफार्म तैयार करना है. नगर निगम पार्क से कमाई कर अपना खजाना भर रहा है. मगर अटल बिहारी बाजपेई की मूर्ति स्थापित करना भूल गया है. बुंदेलखंड के एकमात्र संभागीय मुख्यालय सागर की खूबसूरत लाखा बंजारा झील के किनारे अमृत योजना के अंतर्गत सर्व सुविधा युक्त पार्क की शुरुआत फरवरी 2021 में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा की गई थी. (sagar lakha banjara lake atal park statue) (bharat ratna atal bihari bajpai)

मूर्ति तैयार पर प्लेटफार्म नहींः पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई के नाम पर बनाए गए पार्क में उन की विशाल प्रतिमा स्थापित करने का भी ऐलान किया गया था. पार्क का तो लोकार्पण कर दिया गया और पार्क में भारी संख्या में शहर के लोग मनोरंजन और खाने पीने के लिए भी पहुंचने लगे हैं. मूर्ति ग्वालियर में बनकर तैयार हो गई है. मूर्ति सागर इसलिए नहीं आ रही है, क्योंकि अटल पार्क में जहां मूर्ति स्थापित की जानी है वहां नगर निगम द्वारा अभी तक प्लेटफार्म ही तैयार नहीं किया गया है. ऐसी स्थिति में ग्वालियर में मूर्ति अपनी स्थापना का इंतजार कर रही है. (sagar Idol ready but platform not) (sagar atal park is waiting for his statue) (bharat ratna atal bihari bajpai)

क्या कहना है विधायक शैलेंद्र जैन काः सागर विधायक शैलेंद्र जैन कहते हैं कि अटल पार्क का संचालन शुरू हो जाने के बाद यह विषय आया था और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इसके लिए राशि भी आवंटित की थी.अटल बिहारी वाजपेई जी की मूर्ति भी तैयार हो गई है. लेकिन लगातार बारिश के कारण मूर्ति स्थापित करने के लिए प्लेटफार्म तैयार नहीं हो सका है. जैसे ही बारिश खत्म होगी, प्लेटफार्म तैयार किया जाएगा. इसके बाद एक भव्य कार्यक्रम में श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई की प्रतिमा स्थापित की जाएगी. (sagar lakha banjara lake atal park statue) (sagar atal park is waiting for his statue) (bharat ratna atal bihari bajpai)