मध्य प्रदेश में भीषण सड़क हादसा शुक्रवार रात को हुआ. बस जबलपुर से चलकर रीवा के रास्ते प्रयागराज जा रही थी. बस में सवार यात्री यूपी, बिहार और नेपाल के बताए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि बस में सवार लोग दिवाली की छुट्टी पर घर जा रहे थे. यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने जनपद रीवा, मध्य प्रदेश में सड़क हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुःख व्यक्त किया है.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से वार्ता कर दुर्घटना में घायल लोगों का समुचित उपचार कराया जाने का अनुरोध किया है. मुख्यमंत्री ने मृतकों के पार्थिव शरीरों को उत्तर प्रदेश तक पहुंचाने के लिए सीएम मध्य प्रदेश से अनुरोध किया है. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है. इसके अलावा सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 50 हजार रुपए की सहायता दिए जाने का निर्देश दिया है.

(bus truck collide on sohagi mountain) (CM Yogi give 2-2 lakhs to families of dead)