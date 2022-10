रीवा। कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक राहुल सोनी को पास में ही रहने वाली एक किशोरी से प्यार हो गया. इसके बाद वह रोजाना उसे परेशान करने लगा. किशोरी को आए दिन युवक परेशान करता था. इसकी शिकायत पूर्व में भी परिजनों द्वारा थाने में की गई. किशोरी के परिजनों द्वारा समझाइश देने पर वह मान गया. कुछ दिन तक उसने किशोरी को परेशान करना बंद कर दिया. लेकिन कुछ दिनों बाद युवक पर फिर भूत सवार हो गया.

इकतरफा इश्क में किशोरी के घर के बाहर फोड़ा पटाखा बम

युवक ने घर के बाहर किया हंगामा : बीते दिन किशोरी के साथ युवक द्वारा छेड़खानी की गई. किशोरी द्वारा विरोध किया गया तो आरोपी युवक उसके घर पहुंच गया और हंगामा करने लगा. इसके बाद उसने घर के बाहर दिवाली बम से धमाका कर दिया. इसके बाद खौफजदा परिजनों ने घटना की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी. किशोरी के परिजनों की मानें तो लंबे समय से आरोपी लड़की को परेशान कर रहा था.

कुछ दिन पहले समझाइश पर शांत हो गया था : परिजनों ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी. पुलिस द्वारा समझाइश देते हुए युवक को शांत कराया गया था. इस बीच अचानक आरोपी युवक का एकतरफा प्यार परवान चढ़ने लगा और उसने आते जाते रस्ते में किशोरी से छेड़खानी शुरू कर दी. इसका किशोरी द्वारा विरोध किया गया. इस दौरान आरोपी युवक ने किशोरी के घर के बाहर दिवाली बम से धमाका कर दिया. वहीं आरोपी ने प्यार को ना कबूलने पर घर के अंदर धमाका करने की धमकी दी है.

घटनास्थल से पुलिस ने बरामद किए छर्रे : सिरफिरे आशिक द्वारा की गई खौफनाक वारदात से किशोरी और उसके परिजन दहशत में में हैं. उनका कहना है कि आरोपी ने घर के बाहर बम से धमका किया है. अगली बार उसने घर के अंदर धमाका करने की धमकी दी है. परिजनों का कहना है कि आरोपी द्वारा फेंके गए बम की धमक काफी तेज थी. पुलिस में शिकायत करने के बाद टीम मौके पर पहुंची. जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से छर्रे बरामद किए हैं. अनिल सोनकर, एडिशनल एसपी का कहना है कि युवक को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.