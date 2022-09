रतलाम। मुस्लिम सहपाठी युवती से विवाह करना एक चिकित्सक के जीवन के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है. जेहादी तत्व लगातार प्रेमी जोडे़ की जान के पीछे पडे़ हैं. जीवन पर मण्डरा रहे खतरे को दूर करने के लिए पुलिस से निराश होने के बाद डाक्टर दंपति ने न्यायालय से गुहार लगाई है. न्यायालय ने पुलिस को स्पष्ट निर्देश भी जारी कर दिए, लेकिन बड़ी बात ये है कि पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश को भी अनदेखा कर दिया. वहीं हिन्दूवादी कहने वाले भाजपा के नेता भी इस मामले में गंभीर दिखाई नहीं दे रही है.Hindu boy and Muslim girl getting death threat, ujjain Hindu boy and Muslim girl marriage,Hindu couple family threatened by Muslim jihadis



दो साल पहले हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की से की थी शादी: दरअसल, उज्जैन निवासी डाक्टर भारत शर्मा ने दो साल पहले अपनी एक मुस्लिम सहपाठी डॉक्टर से वैदिक रीति से विवाह किया था. यह प्रेम विवाह उनके परिवार के लिए खतरा बन गया है. जेहादी तत्वों से लगातार मिल रही धमकियों के चलते चिकित्सक दंपति को दो साल में कई बार अपने ठिकाने बदलने पडे़. कुछ ही महीनों पहले चिकित्सक दंपति सुरक्षित ठिकाने की तलाश में रतलाम आए. रतलाम में आए उन्हें अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि यहां भी उन्हें ढूंढ लिया गया. दो बार दंपति की जान लेने की कोशिश हो चुकी है, लेकिन वे भाग्यशाली रहे कि किसी तरह बच गए. डा. शर्मा की पत्नी के अपहरण की भी कोशिशें हो चुकी है.

हिंदू दंपति को मिल रही जान से मारने की धमकी



पुलिस से कई बार लगा चुके हैं सुरक्षा की गुहार: चिकित्सक पति -पत्नी ने अपनी जान की सुरक्षा के लिए कई बार पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाई. पुलिस अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन तो दिया लेकिन सुरक्षा के ठोस उपाय नहीं किए गए. पुलिस व्यवस्था से निराश होने के बाद डा. शर्मा ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई. इन्दौर उच्च न्यायायय के न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला ने डॉ. शर्मा की पत्नी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद रतलाम एसपी को डा. शर्मा और उनके परिवार की समुचित सुरक्षा करने के निर्देश दिए. हाईकोर्ट ने रतलाम के पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है कि वे डॉ. शर्मा द्वारा दिए गए सुरक्षा के आवेदन पर सात दिन के भीतर विचार कर उनकी समुचित सुरक्षा की व्यवस्था करवाएं.

Indore Crime News बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हिन्दू लड़की को मुस्लिम युवक के घर से पकड़ा, पुलिस जांच में जुटी



हाईकोर्ट के आदेश को पुलिस ने किया अनदेखा: हाईकोर्ट से जारी निर्देश को एक सप्ताह गुजर चुका है, लेकिन रतलाम के पुलिस अधीक्षक ने अब तक डॉ. शर्मा व उनके परिवार को सुरक्षा उपलब्ध नहीं करवाई है. डॉ. शर्मा ने बताया कि जब उन्होंने इस संबंध में रतलाम एसपी अभिषेक तिवारी से संपर्क किया तो एसपी ने उन्हें खुद के व्यय पर सुरक्षा उपलब्ध कराने की बात कही. उनसे कहा गया कि सुरक्षाकर्मी का वेतन उन्हें देना होगा. रतलाम एसपी ने उन्हें दूसरा विकल्प भी सुझाया कि वे किसी निजी सुरक्षा एजेंसी के गार्ड की सेवाएं ले लें. दूसरी ओर डॉ. शर्मा का कहना है कि लगातार जगह बदलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे सुरक्षाकर्मी का वेतन दे सकें.



मुस्लिम जेहादी द्वारा हिंदू दंपति के परिवार को जान का खतरा: डॉ. शर्मा ने अपने परिवार पर मंडरा रहे खतरे और इस्लामिक अतिवादियों द्वारा लगातार दी जा रही धमकियों के चलते हिन्दूवादी संगठनों से भी कई बार मदद मांगी. उन्हें मदद मिली भी, लेकिन ये मदद भी सुरक्षा के लिहाज से नाकाफी थी. उन्हें डर है कि जेहादी तत्व कभी भी उनके परिवार को खत्म कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि यदि मेरे छोटे बच्चे, पत्नी और मेरी हत्या जेहादी तत्वों द्वारा कर दी गई तो बाद में इसे देशव्यापी चुनावी मुद्दा बनाया जा सकता है, लेकिन आज उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने को ना तो पुलिस और ना ही सत्तारुढ दल के नेता गंभीर दिखाई दे रहे हैं. उन्होने इस सम्बन्ध में प्रदेश के गृहमंत्री और मुख्यमंत्री समेत कई भाजपा नेताओं को भी पत्र लिखे हैं. मांग की है कि उन्हें निशुल्क सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए अन्यथा मुस्लिम जेहादी कभी भी उन्हें परिवार सहित मार देंगे.(Hindu boy and Muslim girl getting death threat) (ujjain Hindu boy and Muslim girl marriage) (Hindu couple family threatened by Muslim jihadis)