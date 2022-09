पन्ना। हीरो के लिए देश दुनिया में विख्यात मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में कब किस की किस्मत बदल जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है. पन्ना की धारा किसी को भी रंक से राजा बना देती है. कुछ ऐसा ही आज एक किसान और उसके 6 अन्य साथियों के साथ हुआ. जिनकी किस्मत रातों-रात चमक गई. सभी एक रात में लखपति बन गए. Farmer found diamond of 3 carat in field, Diamond found in field in Panna

3.21 कैरेट का मिला हीरा: बृजपुर के रहने वाले किसान राजेंद्र गुप्ता ने अपने छह अन्य साथियों के साथ मिलकर हीरा कार्यालय से पट्टा बनवा कर ललकि ढेरी में हीरे की खदान लगाई थी. 1 माह से ज्यादा समय बाद आज उन्हें चमकता हुआ 3.21 कैरेट का हीरा मिला. जिसे सभी ने हीरा कार्यालय में जमा कर दिया है. हीरा मिलने के बाद किसान और उसके साथियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. किसान का कहना है कि हीरे की नीलामी के बाद मिलने वाले पैसों से वह सभी आपस में बराबर बाटेंगे और रोजगार के लिए कोई व्यवसाय करेंगे. वहीं हीरा पारकी का कहना है कि यह उज्जवल किस्म का हीरा है, जिसे आने वाली नीलामी में रखा जाएगा और रॉयल्टी काटकर शेष पैसा किसान को दे दिया जाएगा.

पन्ना में किसान को मिला हीरा

किसान को खेत से मिला 30 लाख का हीरा, जानिए सरकार से मिलेगा कितना पैसा

सरकार देगी 12.50 प्रतिशत का हिस्सा: जानकारी के अनुसार जिसके खेत में हीरा या अन्य कीमती चीजें मिलती हैं, तो सरकार उसे 12.50 प्रतिशत राशि देती है, लेकिन कोई दावा करता है कि खुदाई के दौरान मिला खजाना उसका है, तो फिर मामला कोर्ट में जाता है. फिर कोर्ट में साबित करने के बाद खुदाई के दौरान मिली चीजें उसकी हो जाती हैं. खुदाई के दौरान मिली चीजों के बारे में अगर कोई जानकारी छिपाता है, तो वह कानूनी पचड़े में पड़ सकता है. पुलिस उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है.

पन्ना में किसान और उसके दोस्तों की चमकी किस्मत

कुछ दिन पहले भी एक किसान को मिला था हीरा: गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही एक किसान को भी काम करते वक्त हीरा मिला था. पन्ना के ग्राम जरुआपुर में एक किसान को खेत में 30 लाख रुपए की कीमत का हीरा मिला था. इस हीरे को किसान ने जिले के हीरा कार्यालय में जमा कराया था. वहीं किसान ने बताया था कि पिछले 2 साल से 4 किसान उसके साथ मिलकर खेत में खदान खोद रहे हैं. हमारी मेहनत रंग लाई और ये हीरा हमें मिल गया. (Farmer found diamond of 3 carat in field) (Diamond found in field in Panna) (Panna Diamond)