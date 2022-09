नरसिंहपुर। परिजन अपनी गुमशुदा बेटी को तलाश रहे थे. स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें बेटी का संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक के पास शव मिला तो होश उड़ गए. शव को देखते ही प्रथम दृष्टया परिजनों ने हत्या की आशंका जताई. इसके बाद सालीचौका उप थाना पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया. लेकिन यहां तो हद हो गई स्वीपर और पोस्टमार्टम करने वाले कर्मचारियों ने पीड़ित परिजनों से रिश्वत की मांग की.

अस्पताल स्टाफ ने किया शर्मसार : गरीब परिजनों ने पैसे देने से इनकार कर दिया. इसके बाद पोस्टमार्टम के बाद शव को बिना पैक किए परिजनों को सौंप दिया गया. परिजनों ने जैसे तैसे कपड़ों से लपेटकर शव को अपने गांव लेकर आए और अंतिम संस्कार किया. इस मामले को लेकर पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है. ग्रामीणों ने उप थाने का घेराव करते हुए पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. लोग मौत का सही कारण जानना चाहते थे.

पुलिस ने दिया जांच का भरोसा : वहीं सालीचौका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों द्वारा जो संवेदनहीनता और मानवता को शर्मसार करने वाली हरकत की गई है, उक्त मामले में सख्त कार्रवाई की मांग बी लोगों ने की है. पुलिस ने भी मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए निष्पक्ष जांच का भरोसा परिजनों एवं ग्रामीणों को दिया है.