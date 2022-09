मुरैना। जिले के सुआलाल पुरा गांव में तीन चचेरी बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है. तीनों बहने घर से काेचिंग के लिए निकलीं थीं. रास्ते में तीनों को गांव के युवकों ने रोक लिया. दो माह पहले किए गए दुष्कर्म का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रेस्टोरेंट में ले गए. जहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाने के बाद दुष्कर्म किया गया. एक बहन युवकों को चकमा देकर रेस्टोरेंट से भागकर घर पहुंच गई. जबकि दो बहनें गांव के बाहर सड़क पर बदहवास हालत में मिलीं. सिविल लाइन थाना पुलिस ने इस मामले में गांव के ही चार युवकों के खिलाफ अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट, एससीएसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है. Gang rape with 3 sisters in Morena

चचेरी बहने हैं तीनों लड़कियां: जानकारी के मुताबिक, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सुआलाल पुरा गांव में रहने वाली 3 चचेरी बहनें मुरैना की संजय कालोनी स्थित काेचिंग पर पढ़ने जाती हैं. जिनमें से 18 वर्षीय युवती 12वीं क्लास की छात्रा है, 17 वर्षीय किशोरी 11वीं क्लास की छात्रा है और 15 वर्षीय किशोरी 8वीं की छात्रा है. रोजाना की तरह तीनों छात्राएं कोचिंग के लिए निकली थी, लेकिन समय के अनुसार कोचिंग नहीं पहुंची तो टीचर ने घर पर फोन किया की लड़कियां क्यों नहीं आई.

खाने में नशीली दवा मिलाकर किया अपहरण: इसके बाद परिजनों ने छात्राओं को तलाशने का प्रयास किया दो घंटे बाद इनमें से 11वीं और 12वीं की छात्राएं मंगलवार की दोपहर 12 बजे के करीब सुआलाल का पुरा गांव के रोड किनारे बदहवास हालत में मिलीं. जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया. जब उनसे परिजनों ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया की एक साधु ने उन्हें प्रसाद दिया था, खाने के बाद वो बेहोश हो गईं थी. जिनमें से एक छात्रा को अपने साथ ले जाना बताया गया. इसके बाद परिजन एसपी ऑफिस पहुंचे और अपरहण की बात कही. पुलिस ने भी तुरंत नकेबंदी कराई लेकिन कुछ देर बाद 8वीं की छात्रा भी भागते हुए घर पहुंची. जब पुलिस ने पूछताछ की तो छात्राओं द्वारा बताई गई बात पुलिस के गले नहीं उतर रही थी.

होटल में ले जाकर दुषकर्म: काफी पूछताछ के बाद अस्पताल में भर्ती छात्राओं ने बताया कि सुबह काेचिंग जाते समय रास्ते में गांव के दो युवक मिल गए, जिन्होंने अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर साथ चलने को कहा. तीनों साथ चली गईं. दोनों युवक उन्हें एमएस रोड, बिजली घर के सामने स्थित सिटी व्यू रेस्टोरेंट में ले आए, जहां कोल्ड ड्रिंक पीने को दिया. उसके बाद उन्हें बेहोशी छाने लगी. इस दौरान दो और युवक भी वहां पहुंचे. उसके बाद उन्हें कुछ नहीं पता क्या हुआ, जब होश आया तो वह सुआलाल पुरा गांव के रोड किनारे पड़ी थीं. परिजन उन्हें लेकर सिविल लाइन थाने पहुंचे. सिविल लाइन थाना पुलिस ने मंगलवार की देर रात इस मामले में गांव के ही भोलू गुर्जर, हनुमंता गुर्जर, रवि गुर्जर और अनूप गुर्जर के खिलाफ अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट, एससीएसटी एक्ट आदि धाराओं में केस दर्ज किया है.

दाे माह पहले भी छात्राओं से किया था दुष्कर्म: पीड़ित छात्राओं ने पुलिस को बताया है कि ''दो महीने पहले भी नंदपुरा रोड पर एक घर में उनके साथ दुष्कर्म कर वीडियो बना लिए गए थे. वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपियों ने एक बार फिर होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया''. सिविल लाइन थाना प्रभारी प्रवीण कुमार चौहान ने बताया कि ''आरोपियों की तलाश की जा रही है. पुलिस के मुताबिक रेस्टोरेंट के संचालक को भी थाने में बैठाया गया है''.

3 साल की मासूम को साथ रेप: मुरैना में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है. बानमौर थाना इलाके में 3 साल की मासूम घर के बाहर खेल रही थी. तभी 40 साल का एक युवक उसे अपने साथ पास की झाड़ियों में ले गया और दुष्कर्म करने लगा. बच्ची घर के बाहर नजर नहीं आई तो मां उसे आवाज लगाकर इधर-उधर ढूंढने लगी. मां ने जब झाड़ियों के पास जाकर बेटी को आवाज लगाई तो बेटी के रोने की आवाज सुनाई दी. बालिका के रोने के कारण आरोपी मौके से भागा तो बच्ची की मां ने उसे पकड़ने का प्रयास किया. आरोपी की कलाई पर उसका नाम गिर्राज लिखा देखा गया. मासूम बच्ची को गंभीर हालत में नूराबाद अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन डॉक्टरों की टीम ने बच्ची की हालत गंभीर देखते हुए उसे ग्वालियर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. उधर पीड़िता की मां ने गिर्राज नामक आरोपी के खिलाफ बानमौर थाने में बेटी से दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है. वहीं पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए तलाश में लगी हुई है.

