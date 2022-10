जबलपुर। आमतौर पर चोरी की वारदात को फटे हाल चोरों या भेश बदलकर सिरफिरे तत्वों द्वारा अंजाम दिया जाता है, लेकिन हम आपको एक ऐसे वीआईपी चोर के बारे में बताने जा रहे हैं. जिसने चोरी के लिए हनुमानजी मंदिर चुना. चोर देर रात मंदिर के बाहर जूते उतारकर अंदर घुसता है और फिर संकटमोचन हनुमानजी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कान पकड़कर माफी मांगता है. इसके बाद मंदिर में रखी दान पेटी को लेकर चलते बनता है. चोर की यह चोरी मंदिर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है.चोर की तस्वीर सामने आने के बाद अब पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है. (jabalpur theft news) (thief came to steal from luxury car in jabalpur)

हनुमान जी का घनघोर चोर भक्त

लग्जरी कार से चोरी करने आया चोर: दरअसल एक मंदिर में हुई चोरी की वारदात को ऐसे वैसे चोर ने नहीं बल्कि एक हाईप्रोफाइल कार वाले वीआईपी चोर ने अंजाम दिया है. चोर लग्जरी कार से मंदिर पहुंचता है. फिर चेहरे पर नकाब लगाकर मंदिर में प्रवेश करने के बाद मंदिर की दान पेटी उड़ा ले जाता है. जबलपुर के थाना बरेला से लगी गौर चौकी सालीवाड़ा के हनुमान मंदिर में देर रात एक हाई प्रोफाइल चोर मंदिर में रखी दान पेटी पार कर भाग निकला. चोरी की पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी के कैमरे में कैद हो गई है. जिसमें कार वाला वीआईपी चोर बेखौफ होकर मंदिर से दान पेटी उड़ाता नज़र आ रहा है.

कार से चोरी करने आया चोर

कार,अंगूठी और घड़ी पहन कर चोरी करने आया चोर: जानकारी के मुताबिक शनिवार की देर रात तकरीबन 2 बदे के आसपास हनुमान मंदिर में रखी दानपेटी चोर ने पार कर दी. इसकी जानकारी दूसरे दिन तब लगी जब इलाके के रहने वाले अजय दुबे नाम का शख्स सुबह मंदिर में पूजा करने पहुंचा. मंदिर में हुई चोरी की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गयी. सालीवाड़ा हनुमान मंदिर में हुई चोरी का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया है. उसमें चोर एक सफेद रंग की कार से आता दिखाई दे रहा है. अज्ञात चोर ने अपने मुंह को कपड़े से ढक कर रखा हुआ है. साथ ही उसके दाहिने हाथों की उंगलियों में दो अंगूठी और बाएं हाथ में एक घड़ी भी साफ साफ दिखाई दे रही है. चोरी की इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर हाई प्रोफाइल चोर की तलाश शुरू कर दी गई है. वहीं इस पूरे मामले की सूचना भी स्थानीय पुलिस को दे दी गई है. जिसके आधार पर कार वाले वीआईपी चोर की तलाश शुरू कर दी गई है. (jabalpur theft news) (thief came to steal from luxury car in jabalpur) ( jabalpur hanuman temple theft) (jabalpur luxury thief)