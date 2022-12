जबलपुर। जिले की पुलिस इन दिनों देह व्यापार करने बालो पर लगातार कार्यवाही कर रही ही. जिसके चलते देह व्यापार में लिप्त लोगों में हड़कंप मचा हुआ है. यहां की पुलिस एक अलग अंदाज में कार्यवाही को अंजाम दे रही है. पुलिस ग्राहक बनकर देह व्यापार करने वालों के अड्डो तक पहुंचती है. इसके बाद कार्यवाही को अंजाम दे रही है. (Police caught 2 girls and 1 youth from spot)

दुकान में चल रहा वेश्यावृत्ति का अड्ढाः कोतवाली पुलिस ने चेरीताल क्षेत्र में चल रहे दुकान पर दबिश देते हुए वेश्यावृत्ति के अड्डे पर छापा मारा. जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. पुलिस ने वहां दो युवती को आपत्तिजनक हालत में दबोचने के साथ एक युवक को हिरासत में लिया है. मौके से संचालक फरार हो गया जिसकी पुलिस तलाश कर रही है. (Prostitution den running in the shop)

इंदौर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, किराए के फ्लैट में चल रहा था जिस्मफरोशी का अड्डा

पुलिसकर्मी ग्राहक बनकर गया था दुकान परः सीएसपी प्रभात शुक्ला ने बताया कि चेरीताल स्थित अग्रवाल इंटरप्राइजेज की दुकान पर लंबे समय से देह व्यापार चलने की सूचना मिल रही थी. इसकी सूचना मुखबिर से प्राप्त हुई थी. इसी आधार पर देर शाम को एक पुलिसकर्मी को ग्राहक बनाकर अग्रवाल इंटरप्राइजेज की दुकान पर भेजा गया. जहां पर दो युवतियों से सौदा तय हुआ. सौदा तय होते ही पुलिस आरक्षक ने टीम को सूचना दी. जिसके बाद टीम ने घेराबंदी करते हुए मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया. वही देह व्यापार का अड्डा चलाने वाले मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया. फिलहाल पुलिस देह व्यापार करने वाले सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है. मुख्य आरोपी की तलाश में भी पुलिस जुट गई है. (policeman went to shop posing as a customer)